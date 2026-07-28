Литовские пограничники за сутки не допустили въезда 20 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Беларуси. По данным местных СМИ, группа была остановлена после обнаружения подземного туннеля, использовавшегося для незаконного пересечения границы.

За последние сутки сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы не пропустили в страну 20 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть из Беларуси.

Как сообщает портал 15min, группа была обнаружена после того, как на юге Литвы нашли подземный туннель, который, предположительно, использовался для скрытого пересечения государственной границы.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев рассказал, что в последнее время подобные случаи фиксируются все чаще. По его словам, южная часть страны с ее лесистой местностью создает благоприятные условия для попыток незаметного проникновения.

Для поиска нарушителей пограничникам приходится применять дополнительные меры, поскольку группы могут скрываться в лесах после пересечения границы.

Это уже не первый подобный случай. В июне в Варенском районе также обнаружили подземный туннель во время масштабной операции с участием пограничников и полиции. Тогда, по данным службы, существовали подозрения, что двум крупным группам мигрантов все же удалось проникнуть вглубь территории Литвы.

При этом Любаев подчеркнул, что успешные случаи незаконного пересечения границы остаются редкими.

Миграционное давление сохраняется и на соседних участках внешней границы Евросоюза. В понедельник латвийские пограничники предотвратили 76 попыток незаконного пересечения границы, а на польско-белорусской границе в воскресенье были зафиксированы попытки четырех человек попасть в страну.

С начала этого года литовские пограничники уже не допустили въезда почти тысячи нелегальных мигрантов. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано более 1,6 тысячи попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, а в 2023 году — 1002.

Массовый приток мигрантов к восточным границам Евросоюза начался в 2021 году. Евросоюз неоднократно обвинял власти Беларуси в организации миграционного давления на страны сообщества.