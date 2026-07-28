Результатом пересмотра вопроса об американском контингенте в Европе должна стать НАТО 3.0, в которой европейские союзники несут основную ответственность за свою оборону, указал замглавы Пентагона Элбридж Колби.

Минобороны США приступило к пересмотру вопроса о размещении американских войск в Европе, как и анонсировал глава Пентагона Пит Хегсет в июне на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом уведомил заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби в микроблоге X в ночь на вторник, 28 июля.

"Это будет настоящий пересмотр, разработанный с целью гарантировать, что НАТО будет быстро и неотвратимо двигаться в направлении Европы, которая берет на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием неядерных вооружений", - говорится в его посте.

По словам Колби, еще одной целью пересмотра является "полное восстановление характера НАТО как мощной военной организации - НАТО 3.0". "Это позволит НАТО встать на путь долгосрочного и устойчивого успеха, особенно в ситуации, когда нам приходится единовременно решать задачи на различных театрах военных действий", - подчеркнул замминистра обороны США.

Пересмотр американского военного присутствия в Европе будет отражать положения национальной стратегии безопасности США 2025 года и национальной стратегии обороны 2026 года и содержать "ряд опций, основанных на жесткой стратегии, прочной эмпирической базе и четком понимании геополитических и военных реалий", указал Колби.

Критика США европейских союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп и министр обороны страны Пит Хегсет неоднократно критиковали европейских союзников по Североатлантическому альянсу за то, что они "долго оставляли без ответа вежливые просьбы США об увеличении расходов на оборону".

На встрече министров обороны в Гааге в июне 2025 года государства-члены НАТО договорились к 2035 году довести расходы на военные нужды до не менее 3,5 процента ВВП, а также дополнительно выделять 1,5 процента ВВП на расходы, связанные с обороной. Прежде целевой показатель составлял 2 процента.

В мае главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич заявил, что "в долгосрочной перспективе" - на фоне наращивания европейских военных сил - стоит ожидать переброса американских войск в другие регионы мира. "Я не могу назвать точный график, речь идет о многолетнем процессе", - добавил он тогда.