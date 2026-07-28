Международное жюри назвало самое красивое слово в мире, и победителем оказалось вовсе не романтичное французское выражение или итальянское признание в любви. Первое место заняло слово из языка маори, которое невозможно точно перевести.

Философия жизни

Лучшим словом международного конкурса, организованного языковой платформой Babbel, признано маорийское kaitiakitanga («кайтиакитанга»). Организаторы объяснили, что оценивали претендентов не только по красоте звучания, но и по культурной ценности, глубине смысла, уникальности и актуальности для современного мира.

Понятие kaitiakitanga пришло из языка коренного народа Новой Зеландии — маори. Оно не имеет точного аналога в большинстве других языков. В широком смысле это слово означает ответственную заботу о природе, земле, воде и всех живых существах. В основе лежит представление о том, что человек не является хозяином окружающего мира, а лишь частью единой экосистемы и обязан сохранить ее для будущих поколений.

Именно этот смысл, по мнению членов жюри, делает это слово особенно важным сегодня, когда изменение климата, загрязнение окружающей среды и сокращение биоразнообразия становятся глобальными проблемами. В языке маори kaitiakitanga описывает не отдельный экологический принцип, а целую философию жизни, основанную на взаимной ответственности человека и природы.

Десятки языков

Перед подведением итогов организаторы изучили тысячи публикаций в социальных сетях, сообщения на языковых форумах и предложения пользователей со всего мира. В финальный список вошли 223 слова более чем из 75 языков. Затем международное жюри выбрало победителя, уделяя особое внимание тому, насколько каждое слово отражает уникальный культурный опыт своего народа.

В числе финалистов оказались и другие известные понятия, давно ставшие символами своих культур. Португальское saudade описывает светлую тоску по утраченному или недостижимому. Японское ikigai связывают со смыслом жизни и внутренней мотивацией просыпаться каждое утро. Валлийское hiraeth выражает глубокую ностальгию по дому или месту, куда уже невозможно вернуться. В список также вошло южноафриканское слово ubuntu, отражающее идеи человечности, взаимной поддержки и единства людей. Не менее необычным оказалось слово luftmensch из идиша, которым называют человека, живущего скорее идеями и мечтами, чем материальными интересами.

Перевода нет

Лингвисты отмечают, что практически в каждом языке существуют понятия, которым невозможно подобрать точный эквивалент. Подобные слова возникают под влиянием истории, традиций, природных условий и особенностей мировоззрения народа. Поэтому при переводе нередко приходится использовать целые предложения вместо одного слова.

Именно такие понятия особенно интересуют современных исследователей языка. Они позволяют лучше понять культуру разных народов и напоминают, что язык — это не просто средство общения, а отражение того, как люди воспринимают окружающий мир. Организаторы конкурса подчеркивают, что его главная цель — не определить абсолютного победителя, а привлечь внимание к языковому разнообразию планеты.