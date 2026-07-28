Поддержка войны с Ираном среди американцев снизилась до одного из самых низких уровней с начала конфликта. При этом рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за последний месяц вырос на три процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Reuters и Ipsos.

Согласно исследованию, проведенному с пятницы по воскресенье, военную кампанию против Ирана поддерживают лишь 33% респондентов. Одновременно рейтинг одобрения деятельности Трампа увеличился с 34% до 37%.

При этом 69% участников опроса считают, что президент США не смог четко объяснить цели американского военного участия в конфликте. Такого мнения придерживаются не только демократы и независимые избиратели, но и около 40% сторонников Республиканской партии.

За последние месяцы Трамп называл различными целями кампании недопущение появления у Ирана ядерного оружия, уничтожение его баллистического ракетного потенциала и содействие смене власти в стране. В Белом доме заявили, что глава государства не ориентируется на социологические опросы, а главным приоритетом администрации остается предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.