Польша запускает крупнейший инфраструктурный проект в своей истории. Новая железнодорожная сеть позволит поездам разгоняться до 350 км/ч, а путь через всю страну будет занимать не более трех часов.

Польша приступает к реализации крупнейшего транспортного проекта в своей истории — Интегрированной железнодорожной сети (ZSK). О запуске программы объявили премьер-министр Дональд Туск, министр инфраструктуры Дариуш Климчак и его заместитель Пётр Малепшак на пресс-конференции в Варшаве.

На строительство современной железнодорожной системы планируется направить около 610 млрд злотых. Власти рассчитывают превратить железную дорогу в самый быстрый, удобный и популярный вид транспорта в стране.

Проект предусматривает строительство 4700 километров новых путей, из которых 2700 километров составят высокоскоростные магистрали. По ним поезда смогут развивать скорость до 350 км/ч. Еще 2000 километров придется на обычные железнодорожные линии, а 5600 километров существующей инфраструктуры будут капитально модернизированы.

Главной особенностью проекта станет концепция «Польша за 100 минут». Благодаря новой сети дорога из Варшавы до крупнейших городов страны будет занимать около полутора часов, а пересечь Польшу с севера на юг или с запада на восток можно будет максимум за три часа.

Новая сеть охватит все 314 повятов и 66 городов, имеющих статус повята. По мнению властей, это поможет устранить транспортную изоляцию многих регионов и станет стимулом для экономического и социального развития страны.

Ожидается, что после завершения проекта железными дорогами ежегодно будут пользоваться около 800 миллионов пассажиров. Для сравнения, в 2025 году польские железные дороги перевезли более 438 миллионов человек, что стало рекордным показателем за последние три десятилетия.

Росту популярности поездов должны способствовать не только новые магистрали, но и цифровизация железнодорожной системы, создание удобных парковок у вокзалов, а также введение единого расписания с регулярными интервалами движения поездов.

Первые работы уже начались. Объявлены тендеры на строительство первого 13-километрового участка высокоскоростной линии возле Варшавы, а за право поставить 20 скоростных поездов борются мировые производители Alstom, Talgo**, Siemens и консорциум Hitachi Rail с польской компанией Pesa.

Первый этап проекта — высокоскоростная линия, которая соединит Варшаву, Лодзь, Познань и Вроцлав, — планируется завершить к 2035 году. Полностью строительство Интегрированной железнодорожной сети должно завершиться в период 2050–2060 годов.

Если проект будет реализован в полном объеме, Польша получит одну из самых современных и разветвленных железнодорожных систем Европы, а поездки между крупнейшими городами страны станут значительно быстрее и удобнее.