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Самое сильное землетрясение за два года: в Японии объявили угрозу цунами 0 278

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Землетрясение

На юго-западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Власти объявили предупреждение о цунами, остановили движение поездов и призвали жителей не возвращаться в свои дома из-за опасности повторных толчков.

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Во вторник на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. По данным Японского метеорологического агентства (JMA), эпицентр находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров.

Подземные толчки были зафиксированы около 16:30 по местному времени. В отдельных районах сила землетрясения достигла седьмого — максимального — уровня по японской шкале сейсмической интенсивности.

После землетрясения JMA объявило предупреждение о цунами. В районах проливов Ариаке и Яцусиро ожидались волны высотой до одного метра. Позже Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил, что угроза крупных волн миновала, однако японские власти продолжают призывать жителей держаться подальше от морского побережья и русел рек.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Вместе с тем телеканал NHK сообщает о многочисленных сообщениях о повреждениях зданий и пожарах, которые могли возникнуть после подземных толчков.

Власти призвали жителей не возвращаться в свои дома из-за высокой вероятности сильных повторных землетрясений. На кадрах с места событий видно, что многие люди собрались на открытых площадках.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что главным приоритетом остается безопасность людей, и призвала население сохранять осторожность.

Из-за стихийного бедствия было полностью остановлено движение поездов компании JR Kyushu, включая скоростные поезда «Синкансэн». Также временно прекращены авиарейсы из аэропортов Кумамото и Нагасаки.

Проверки показали, что расположенные в регионе атомные электростанции, в том числе Сэндай и Гэнкай, работают в штатном режиме, нарушений не выявлено.

Это самое мощное землетрясение в Японии с января 2024 года, когда сильные подземные толчки произошли на полуострове Ното. Префектура Кумамото уже переживала разрушительное землетрясение в 2016 году, тогда погибли более 50 человек.

Спасательные службы продолжают оценивать последствия стихии, а власти предупреждают, что в ближайшие дни возможны новые сильные подземные толчки. Пока информации о масштабных разрушениях и жертвах не поступало.

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#Япония #землетрясение #безопасность #цунами
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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