ЕС выделит Киеву еще 8 млрд евро в 2026 году, но при условии выполнения реформ. Еврокомиссия подтвердила планы направить Украине дополнительные 8,35 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility - долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине. Об этом сообщает корреспондент Deutsche Welle в Брюсселе.

По словам представителя ЕК Гийома Мерсье, средства будут выделяться только после выполнения Киевом согласованных реформ. В обновленный План Украины - документ, определяющий условия получения выплат по программе Ukraine Facility, - включены 27 новых этапов реформ.

Точную дату первого транша в Еврокомиссии не назвали. Однако Мерсье напомнил, что запросы на выплаты в рамках Ukraine Facility подаются каждые три месяца, поэтому очередной запрос от Украины можно ожидать уже в ближайшее время.