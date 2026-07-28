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Сколько еще денег Брюссель дополнительно направит Украине? 0 243

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Флаг ЕС

Флаг ЕС

Евросоюз выдвинул Киеву условия.

ЕС выделит Киеву еще 8 млрд евро в 2026 году, но при условии выполнения реформ. Еврокомиссия подтвердила планы направить Украине дополнительные 8,35 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility - долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине. Об этом сообщает корреспондент Deutsche Welle в Брюсселе.

По словам представителя ЕК Гийома Мерсье, средства будут выделяться только после выполнения Киевом согласованных реформ. В обновленный План Украины - документ, определяющий условия получения выплат по программе Ukraine Facility, - включены 27 новых этапов реформ.

Точную дату первого транша в Еврокомиссии не назвали. Однако Мерсье напомнил, что запросы на выплаты в рамках Ukraine Facility подаются каждые три месяца, поэтому очередной запрос от Украины можно ожидать уже в ближайшее время.

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#Украина #реформы #Еврокомиссия #Брюссель #Евросоюз #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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