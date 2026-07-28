Мощный торнадо обрушился на север Германии, повредив до 50 зданий и оставив после себя многомиллионный ущерб. Из-за непогоды также произошли аварии на автомагистрали A7, в которых пострадали пять человек.

Вечером в воскресенье торнадо обрушился на город Глюкштадт в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Стихия повредила около 40–50 зданий, сорвала крыши с домов, разрушила хозяйственные постройки и повредила линии электропередачи, сообщает Der Spiegel.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в промышленной зоне города. Там ветер практически полностью сорвал крышу одного из ангаров, а обломки разлетелись на расстояние до 100 метров, повредив соседние здания. Несколько гаражей и садовых домиков были буквально вырваны с мест и отброшены на соседние участки.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) подтвердила, что речь идет именно о торнадо. По предварительной оценке специалистов проекта Tornadoliste, его сила соответствовала категории F1 по шкале Фудзиты, что означает скорость ветра от 117 до 180 км/ч.

В ликвидации последствий участвовали около 120 спасателей. Некоторым жителям пришлось временно покинуть свои дома. Несмотря на масштаб разрушений, в самом Глюкштадте обошлось без пострадавших.

По предварительным оценкам, ущерб от торнадо составляет сотни тысяч евро, однако власти не исключают, что итоговая сумма может достигнуть нескольких миллионов. Специалисты продолжают обследовать пострадавшие районы и оценивать последствия стихии.