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Журналисты выяснили, где и под каким именем живет Виктор Янукович 5 4035

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Янукович
ФОТО: Youtube

Бывший президент Украины Виктор Янукович, по данным расследования украинского издания «Телебачення Торонто», проживает в Сочи в большой частной резиденции и использует документы, оформленные на имя Олега Леонова. Авторы расследования утверждают, что его родственники также сменили фамилии и приобрели в России значительные активы.

Независимое украинское издание «Телебачення Торонто» опубликовало расследование, согласно которому бывший президент Украины Виктор Янукович после бегства из страны обосновался в Сочи.

Журналисты утверждают, что Янукович проживает вместе с гражданской супругой Любовью Полежай в резиденции, состоящей из нескольких зданий. По их данным, бывший президент пользуется документами, выданными на имя Олега Леонова.

Авторы расследования отмечают, что в российских базах данных у человека с этим именем указана та же дата рождения, что и у Януковича. Кроме того, фамилия Леонова совпадает с девичьей фамилией матери бывшего президента Украины.

По данным расследования, гражданская супруга Януковича использует девичью фамилию Садыкова, а его старший сын Александр с семьей проживает под фамилией Соколовы.

Журналисты также утверждают, что фотографии, опубликованные Полежай в социальных сетях, совпадают со снимками территории комплекса «Благодать» на улице Есауленко в Сочи. По их данным, площадь резиденции составляет около трех гектаров. На участке расположены несколько жилых домов, теплицы, сад, часовня и пруд.

Кроме того, рядом с резиденцией на имя Садыковой зарегистрированы еще один крупный земельный участок и заброшенный пансионат.

Авторы расследования также предполагают, что охрану Януковича и членов его семьи обеспечивают бывшие сотрудники Управления государственной охраны Украины.

Как утверждается в публикации, после переезда в Россию родственники бывшего президента приобрели сотни гектаров земли, десятки объектов недвижимости и разместили на банковских счетах миллионы долларов.

Виктор Янукович покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана и смены власти. Позднее украинские суды заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене и пособничестве ведению агрессивной войны, а затем еще к 15 годам — по обвинениям в организации незаконной переправки людей через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству.

Изложенные сведения основаны на расследовании украинских журналистов. Официального подтверждения опубликованной информации со стороны самого Януковича или российских властей не приводится.

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#Украина #коррупция #журналистика #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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