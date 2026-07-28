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В Белом доме началась встреча Трампа и Нетаньяху. Что могут решить? 0 119

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переговоры

В Белом доме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры начались в соответствии с графиком во вторник утром, о чем сообщили израильские СМИ.

Израильский лидер прибыл в Вашингтон для обсуждения широкого круга тем двусторонней и международной повестки.

Перед вылетом из Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в центре внимания переговоров окажется иранская проблематика, остающаяся одним из наиболее острых вопросов региональной безопасности.

Эта встреча стала продолжением стратегического диалога между двумя странами. Детали прошедших переговоров ожидаются в официальных комментариях сторон по их завершении.

Международные наблюдатели прогнозируют, что основной акцент будет сделан на координации усилий по противостоянию вызовам на Ближнем Востоке, в первую очередь связанным с ядерной программой Ирана и ситуацией в регионе.

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#Иран #ближний восток #Израиль #безопасность #переговоры #белый дом
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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