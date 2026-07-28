Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщило, что в стране насчитывается 410 человек, которых правоохранительные органы считают потенциально способными совершить исламистские теракты. Данные опубликованы вскоре после нападения на участников берлинского прайда.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) сообщило, что по состоянию на 1 июля к категории потенциальной исламистской угрозы отнесены 410 человек.

В эту категорию входят лица, которые, по оценке правоохранительных органов, могут быть связаны с исламистским терроризмом или экстремизмом и способны совершить тяжкие насильственные преступления, включая террористические атаки.

Помимо этого, в Германии насчитывается 65 человек, представляющих потенциальную угрозу с точки зрения правого экстремизма, и еще 17 — левого экстремизма.

В BKA пояснили, что решение о включении человека в этот список или исключении из него принимается на основе оценки полиции федеральных земель. При этом состав перечня постоянно меняется, поэтому сами цифры не отражают общий уровень террористической угрозы в стране.

Публикация статистики совпала по времени с общественной дискуссией, развернувшейся после теракта, совершенного в субботу вечером во время берлинского прайда.

По данным властей, злоумышленник сначала въехал на автомобиле в толпу людей в районе Тиргартен, а затем напал на прохожих с мачете. В результате атаки погибла женщина, приехавшая из Польши, еще 29 человек получили ранения.

Главным подозреваемым стал 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Балут. В воскресенье вечером он был застрелен полицией во время спецоперации в берлинском районе Шпандау.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что, по имеющимся данным, нападение носило исламистский характер.

После трагедии в Германии вновь активизировались дискуссии о том, следует ли ужесточить контроль за лицами, которых правоохранительные органы относят к категории потенциально опасных экстремистов, а также расширить меры превентивного наблюдения.