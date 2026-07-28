На кадрах лицо Мелании Трамп показано в перекрестии прицела во время ее поездок в кортеже и посещения магазинов. Ролик получил название "Как убить Меланию Трамп".

Видео появилось в социальных сетях иранского агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей исламской революции. Его авторы заявляют: "Мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь в свободное время, и теперь вы у нас на прицеле".

В ролике перечисляются места в Нью-Йорке, которые, как утверждается, посещает Мелания Трамп, включая магазины и дизайнерские бутики. Авторы видео представляют их как возможные цели для нападения на первую леди. В ролике также говорится о возможности отравить одежду, которую она может приобрести, с помощью токсичных веществ.

В конце видео появляется угроза и в адрес 20-летнего Бэррона Трампа. Надпись на экране гласит: "Это только начало. Бэррон Трамп, жди нас".

Позже Иран выпустил еще одно пропагандистское видео, в котором уничтожено все руководство США. Однако одна деталь бросилась в глаза: по какой-то причине Трамп спит в одиночестве – Мелании нигде не видно.

Ранее иранское агентство Tasnim распространило похожий ролик, посвященный президенту США Дональду Трампу.

По данным американских СМИ, Белый дом и Секретная служба США пока официально не прокомментировали публикацию. Мелания и Бэррон Трампы, а также связанные с семьей объекты, включая Белый дом, Trump Tower в Нью-Йорке и поместье Мар-а-Лаго, находятся под постоянной охраной.