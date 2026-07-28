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В Испании из-за жары в этом году умерли более 3,8 тыс. человек 3 492

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Очень жарко

В Испании с начала года из-за аномальной жары умерли более 3,8 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По словам министра, в результате лесных пожаров, спровоцированных экстремальной жарой в Европе, в Испании выгорело около 150 тыс. гектаров территории. Жертвами пожаров стали 13 человек.

Ранее власти страны объявили чрезвычайное положение из-за неконтролируемого распространения огня в районе Мадрида и провинции Авила.

Санчес назвал нынешний год одним из самых тяжелых с точки зрения климатических последствий. Он подчеркнул, что климатический кризис сильнее всего бьет по уязвимым группам населения — пожилым людям, детям, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто работает в условиях высокой температуры.

Премьер также раскритиковал власти Мадрида за то, что они, по его словам, недооценили жалобы родителей школьников на жару в классах. На этом фоне он призвал усилить меры по адаптации к изменению климата. В Испании обсуждают создание национального плана защиты населения от экстремальной жары.

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#экология #жара
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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