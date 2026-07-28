Министерство обороны Литвы намерено выяснить обстоятельства сотрудничества магазина для военнослужащих НАТО в Рукле с немецкой компанией Gebr. Heinemann. Ранее СМИ сообщали, что эта компания поставляла товары в Россию и Беларусь, хотя сама заявляет о соблюдении всех санкций.

Министерство обороны Литвы намерено изучить сотрудничество между оператором магазина для военнослужащих НАТО на базе в Рукле и немецкой компанией Gebr. Heinemann, которая поставляет туда товары.

Поводом стали публикации о том, что Heinemann ранее поставляла товары класса люкс в Россию и Беларусь. Сама компания заявляет, что действует в рамках санкционного режима и не принимает решений о конечных рынках сбыта продукции различных брендов.

Магазин в Рукле предназначен исключительно для военнослужащих Бундесвера и других подразделений НАТО, размещенных на базе. Литовские военные пользоваться им не могут.

По информации Минобороны, такие торговые точки являются стандартной практикой на зарубежных базах НАТО и предусмотрены межгосударственным соглашением между Литвой и Германией. Аналогичный магазин планируется открыть и в военном городке Руднинкай, где будет размещена немецкая бригада.

Магазином управляет немецкая компания Gratus через зарегистрированную в Литве дочернюю фирму Gratus Lithuania. Компания специализируется на логистике и снабжении объектов оборонной сферы.

В Heinemann подтвердили, что поставляют Gratus товары для магазина в Рукле, а также оказывают консультации по вопросам организации торговли и формирования ассортимента.

Весной этого года расследование литовского общественного вещателя LRT сообщило, что Gebr. Heinemann поставляет предметы роскоши в магазины, связанные с режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Ранее также сообщалось о поставках аналогичной продукции в Россию.

При этом компания подчеркивает, что ее деятельность соответствует действующим международным санкциям, а ответственность за выбор стран, куда поставляется продукция конкретных брендов, лежит на производителях товаров.

Вопрос о деятельности Heinemann уже несколько раз рассматривался литовскими государственными структурами. Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий ранее не нашла оснований запрещать компании работу в Литве. Аналогичный вывод сделал и Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне, который летом проверял деятельность компаний, работающих в аэропортах страны.

Несмотря на это, Министерство обороны заявило, что намерено дополнительно оценить сотрудничество Heinemann с магазином для военнослужащих и при необходимости рассмотреть вопрос о новой проверке компании на соответствие интересам национальной безопасности.

Министр обороны Робертас Каунас, находящийся сейчас в отпуске, заявил, что пока не располагает всей необходимой информацией для оценки ситуации, однако после возвращения к работе намерен детально ознакомиться с этим вопросом.

Магазины для военнослужащих, работающие по принципу Duty Free, действуют на многих базах НАТО. Они позволяют военным приобретать товары первой необходимости по сниженным ценам благодаря налоговым льготам и считаются одной из стандартных социальных мер поддержки личного состава во время службы за рубежом.