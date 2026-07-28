Сенаторы США от обеих партий достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана, пишет Bloomberg.

Документ, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает расширение полномочий президента США по введению торговых ограничений против Москвы и покупателей российских энергоносителей.

Процедурное голосование по законопроекту назначено на вечер 28 июля 2026 года. В случае одобрения Сенатом документ должен пройти Палату представителей, которая уже ушла на августовские каникулы. Поэтому вступление закона в силу возможно не ранее сентября 2026 года.

Согласно законопроекту, президент США получит право вводить пошлину в размере 500% на импорт российских товаров. Кроме того, документ предусматривает возможность введения тарифов до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также стран, которые помогают России обходить санкции. Новые полномочия президента США по введению тарифов будут действовать в течение пяти лет. Президент сможет отсрочить применение отдельных мер, если сочтет их введение противоречащим интересам национальной безопасности.

В документе предусмотрено введение ограничительных мер в отношении президента России Владимира Путина, чиновников, военного командования, бизнесменов. Отдельно законопроект касается государственных структур и компаний, связанных с ключевыми секторами экономики. Под санкционное давление могут попасть предприятия оборонно-промышленного комплекса и те, кто ему помогает.

Отдельный блок документа посвящен Ирану. Законопроект продлевает действие американского закона о санкциях против Тегерана 1996 года до 2031 года. Этот механизм позволяет США вводить вторичные санкции против иностранных компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

В прошлом году США ввели дополнительный тариф в размере 25% на индийские товары за закупки российских энергоносителей. Позже Вашингтон отменил эти меры в рамках переговоров по торговому соглашению. Китай, который остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, аналогичных ограничений избежал.

Законопроект был одной из ключевых инициатив сенатора Грэма, который выступал за усиление давления на Россию. После его смерти ряд американских законодателей призвали провести инициативу как продолжение его политического курса. Сенатор Джинн Шахин назвала принятие документа «наследием» Грэма и частью политики поддержки Украины. Дональд Трамп ранее заявил, что законопроект имеет хорошие шансы на принятие, пишет The Moscow Times.