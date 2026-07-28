В интервью журналисту Дмитрию Гордону он сообщил, что на данный момент идет завершающий этап испытаний новой ракеты. После тестовых полетов «уже начнутся полеты на территорию России». «Военные будут определять, куда, но, думаю, это будут сразу какие-то значимые цели», — сказал Штилерман.

При этом он отметил, что точные сроки поступления баллистических ракет на вооружение украинской армии будут зависеть от результатов испытаний двигателя. «Мы зальем двигатель, поставим его на стенд, проведем прожиг и посмотрим, как он отработает. Если будут какие-то неточности, будем все это фиксить. Но мы делаем все очень быстро», — добавил Штилерман. Компания Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. В частности, она производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». О разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9 компания официально объявила в сентябре 2025 года. В феврале она показала первый тестовый запуск FP-7. Сообщалось, что ракеты FP-7 рассчитаны для ударов на расстояние до 250–300 км, а FP-9 — до 850 км.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приблизился к созданию собственной баллистической ракеты, которую можно будет применять для ударов по целям на территории России. Он отметил, что украинские атаки по российским военным объектам с помощью ранее разработанных дронов и ракет являются доказательством того, что украинцы не станут «просто молча умирать», но будут отвечать и становиться сильнее.

В 2024 году украинские власти сообщили об успешном испытании первой баллистической ракеты нового поколения, однако ее характеристики не раскрыли. Также известен украинский проект баллистической ракеты «Сапсан» («Гром-2»), заявленная дальность которой составляет 500 км. О запуске серийного производства ракет заявляли в июне 2025 года. В декабре того же года Зеленский говорил о первом боевом применении «Сапсана», пишет The Moscow Times.