Крупные автомобильные, электронные и промышленные компании приостановили работу заводов на японском острове Кюсю после мощного землетрясения. Предприятия проверяют здания и оборудование, часть сотрудников эвакуировали.

Мощные толчки на Кюсю

Землетрясение произошло 28 июля в префектуре Кумамото. Японское метеорологическое агентство оценило его магнитуду в 7,1, очаг залегал на глубине около десяти километров. В наиболее пострадавших районах интенсивность толчков достигла максимального, седьмого, уровня по японской шкале.

Автозаводы поставили на паузу

Toyota Motor Kyushu остановила три завода в соседней префектуре Фукуока. В компании объяснили решение необходимостью проверить безопасность сотрудников, состояние поставщиков и логистики. Повреждений на предприятиях на момент публикации не обнаружили.

Honda приостановила работу завода в Кумамото, где выпускают мотоциклы и другую технику. Люди не пострадали, однако после срабатывания противопожарной системы на отдельных участках обнаружили воду.

Работу также приостанавливали производители автомобильных комплектующих Aisin и Bridgestone. Tokyo Electron остановила два предприятия по выпуску оборудования для полупроводников.

Сотрудников технологических компаний эвакуировали

Сотрудников предприятий TSMC, Sony и Fujifilm эвакуировали. TSMC позднее сообщила, что здания прошли первичную проверку, люди не пострадали, а производство постепенно возобновляется. Часть строительных работ компания оставила на паузе из-за риска повторных толчков.

Кюсю считается одним из центров японской электронной и автомобильной промышленности. В Кумамото и соседних префектурах расположены предприятия по выпуску микросхем, промышленного оборудования, автомобилей, мотоциклов и комплектующих.

Разрушения и перебои с транспортом

Последствия землетрясения не ограничились промышленностью. В регионе повреждены жилые здания, дороги и мосты, начались пожары. Десятки тысяч домов остались без электричества, возникли перебои с мобильной связью.

После толчков остановилось движение скоростных и обычных поездов. Аэропорт Кумамото временно закрыл взлетно-посадочную полосу, часть рейсов отменили или перенаправили. На дорогах появились крупные трещины, отдельные участки автомагистралей перекрыли.

Жителей предупредили о повторных толчках

Для части побережья Кюсю объявляли угрозу цунами, но позднее предупреждение сняли. Нарушений в работе расположенных в регионе атомных электростанций не выявили.

После основного удара продолжились афтершоки. Японское метеорологическое агентство предупредило, что сильные повторные толчки в районе Кумамото возможны еще около недели.