Министерство иностранных дел Литвы предложило обязать российских и белорусских деятелей культуры, приезжающих в страну с публичными выступлениями, подписывать антивоенную декларацию. В случае отказа им могут запретить въезд в страну.

Согласно проекту, артисты, музыканты, актеры и другие представители сферы культуры должны будут публично подтвердить, что осуждают российскую агрессию против Украины, признают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также поддерживают принципы Устава ООН. Если исполнитель откажется подписать такую декларацию, это станет основанием для отказа во въезде в Литву.

В литовском МИД поясняют, что новые правила необходимы для более четкого регулирования участия граждан России и Беларуси в общественной жизни страны, прежде всего в сфере культуры, искусства, образования, науки, спорта и развлечений. Ведомство подчеркивает, что культурные мероприятия не должны использоваться для распространения пропаганды, искажения исторических фактов или продвижения нарративов, способных влиять на литовское общество.

Поправки содержат и другие ограничения. В частности, МИД предлагает запретить гражданам России и Беларуси, имеющим вид на жительство в Литве, приобретать недвижимость вблизи стратегически важных объектов и военных полигонов. По мнению министерства, новые меры позволят создать единый и прозрачный механизм принятия решений на основе четких критериев.

Если Сейм одобрит инициативу, новые требования могут вступить в силу с 1 января следующего года. Ранее литовский парламент уже начал рассмотрение законопроекта, предусматривающего запрет на въезд в страну деятелям культуры и индустрии развлечений, продолжающим работать в России и Беларуси.