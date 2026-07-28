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Зеленский прибыл в США: что известно о его встрече с Трампом 0 306

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл в Соединенные Штаты. В ходе визита у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также переговоры с представителями американской администрации.

О прибытии в США Зеленский сообщил сам в своем Telegram-канале.

«Я уже в Соединенных Штатах Америки. В программе — встреча с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу оборону. Первый приоритет — противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе», — написал украинский лидер.

Помимо официальных переговоров, Зеленский примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, который многие годы считался одним из наиболее активных сторонников Украины в Конгрессе США. Сенатор скончался 11 июля.

Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет дальнейшее военное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном, включая вопросы укрепления украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Предыдущая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась 8 июля в Анкаре во время саммита НАТО. Новый раунд переговоров проходит на фоне продолжающегося обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

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#США #Украина #Дональд Трамп #переговоры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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