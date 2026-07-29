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Еще один автогигант готовится к массовым увольнением 0 441

В мире
Дата публикации: 29.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Главный офис концерна BMW в Мюнхене

Главный офис концерна BMW в Мюнхене

Вслед за Volkswagen сокращение работников запланировал и концерн BMW.

BMW хочет сократить тысячи рабочих мест к 2027 году. Немецкий автоконцерн планирует сократить 8000 сотрудников по всему миру, в том числе в Германии, сообщают информагентства. В ФРГ сокращения проведут за счет естественной текучки кадров, а тем, кто согласиться покинуть компанию добровольно, выплатят компенсации, рассказали dpa анонимные собеседники в близких к предприятию кругах, - сообщает Deutsche Welle.

Вероятно, сокращения пройдут среди сотрудников отделов разработки и управления, отдел производства затронут не будет, передает Reuters, цитируя заявление пресс-службы концерна. Сколько денег будет выделено в BMW на реализацию программы сокращений, пока не ясно.

Всего в концерне BMW 154 000 сотрудников. Поскольку больше половины из них (84 000 по состоянию на первое полугодие 2026 года) работают в Германии, и программа выплаты компенсаций должна применяться здесь, очень вероятно, что более половины мест, которые попадут под сокращения, придутся именно на ФРГ, полагают журналисты.

Ранее о планах по сокращению персонала объявили и другие крупные немецкие автопроизводители, в том числе компания Porsche.

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#увольнения #volkswagen #экономика #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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