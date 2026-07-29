Два рассвета, два заката и 24 часа в воздухе без дозаправки: самолет Airbus установил исторический рекорд.

Лайнер Airbus A350-1000 ULR выполнил первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Европу, проведя в воздухе 24 часа 24 минуты. За это время самолет преодолел более 23 тысяч километров, пролетев через два океана и три континента. Экипаж успел увидеть два рассвета и два заката.

На борту не было пассажиров - только пилоты, инженеры и специалисты Airbus и австралийской авиакомпании Qantas. Полет стал частью проекта Project Sunrise, цель которого - запустить самые длинные в мире регулярные авиарейсы без пересадок.

Уже с 2027 года Qantas планирует выполнять прямые рейсы Сидней - Лондон, а затем и Сидней - Нью-Йорк. Для этого заказаны 12 специально модифицированных Airbus A350-1000 ULR с увеличенным запасом топлива - дополнительным баком на 20 000 литров. Несмотря на рекордную дальность, в салоне будет всего 238 мест, чтобы обеспечить пассажирам больше пространства и комфорта во время почти 20-часового перелета.

За этим тестовым рейсом в сервисе Flightradar24 следили более 3,6 млн человек - это один из самых популярных авиаперелетов в истории по числу онлайн-наблюдателей. Первое место по-прежнему занимает рейс ВВС Великобритании, который 13 сентября 2022 года перевозил гроб королевы Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. Тогда за самолетом наблюдали 4,79 млн пользователей.