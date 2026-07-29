После нескольких дней относительного затишья ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась. Иран нанес ракетный удар по американской военной базе в Иордании, а США и Саудовская Аравия в ответ атаковали проиранские вооруженные формирования в Ираке.

По данным американских военных, незадолго до полуночи по европейскому времени Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании. В Вашингтоне заявили, что все ракеты были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны, передает NOS.

Позже ответственность за атаку официально взял на себя Корпус стражей исламской революции. В заявлении говорится, что Иран требует прекратить «угрозы со стороны американских чиновников и незаконное вмешательство» США, однако конкретные претензии не уточняются.

Американское командование сообщило, что вооруженные силы США остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

Ответные удары по Ираку

В ту же ночь США совместно с вооруженными силами Саудовской Аравии нанесли авиаудары по проиранским вооруженным группировкам в Ираке.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что операция стала ответом на недавние атаки беспилотников по саудовским энергетическим объектам. При этом власти США и Саудовской Аравии не уточнили, связаны ли эти удары напрямую с ракетной атакой Ирана на американскую базу в Иордании.

Перемирие закончилось

Иран несколько дней не атаковал американские военные объекты в регионе Персидского залива после того, как США также прекратили авиаудары. Эта пауза продолжалась около четырех дней и последовала за почти двухнедельным обменом ударами между сторонами.

Во время предыдущей эскалации Иран уже наносил удары по территории Иордании. В результате одной из атак погибли трое американских военнослужащих. По данным американских СМИ, тогда были использованы ракеты, способные преодолевать системы противовоздушной обороны, а у США возник дефицит ракет-перехватчиков.

Напряженность сохраняется

В последние дни стороны, по сообщениям СМИ, пытались возобновить переговоры. Одним из главных камней преткновения остается Ормузский пролив. Иран отказывается отказаться от контроля над стратегически важной морской артерией и пока сохраняет ограничения для судоходства.

В ответ на нападения на коммерческие суда США вновь ввели блокаду иранских портов.

Тем временем движение хуситов, поддерживаемое Ираном, объявило о блокаде еще одного важного морского маршрута — пролива Баб-эль-Мандеб. Хуситы вновь атакуют суда в Красном море и ранее заявили об ударах по нескольким городам Саудовской Аравии. В ответ Эр-Рияд наносит удары как по позициям хуситов, так и по другим проиранским формированиям в регионе.

После короткой паузы конфликт между Ираном и США вновь переходит в фазу открытой военной эскалации. Новые взаимные удары повышают риск дальнейшего расширения конфликта на всем Ближнем Востоке.