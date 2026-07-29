За последнюю неделю в Эстонии резко возросло число задержанных нелегальных иммигрантов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу и пытались через Эстонию добраться до стран Северной Европы, пишет Postimees.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, по состоянию на утро среды в этом году в стране были задержаны 102 нелегальных мигранта, 63 из которых – за последнюю неделю. Для сравнения он привел прошлогодние данные, когда за весь год в Эстонии было задержано в общей сложности 39 человек.

За последнюю неделю не было ни дня, чтобы мы не задерживали группы или отдельных нелегальных нарушителей границы. По словам Беличева, мигрантов задерживали по всей Эстонии, но значительная их часть была поймана в Таллинне или его окрестностях.

«Мы задерживали их в гостиницах, в порту, в центре города, по дороге в порт. Мы составили для полицейских патрулей и сотрудников миграционного надзора четкие профили рисков, на основании которых мы работаем и выявляем нелегальных иммигрантов», – рассказал Беличев.

Он добавил, что PPA также тесно сотрудничает с финской полицией и пограничной охраной на тот случай, если кому-то удастся проскользнуть через Эстонию. В такой ситуации их можно будет быстро задержать уже на финской стороне.

Эстония и ранее направляла свои полицейские подразделения на помощь Латвии на границу с Беларусью для борьбы с нелегальной иммиграцией. В ближайшее время на помощь латвийским коллегам из Эстонии отправится еще одно полицейское подразделение в рамках миссии Estpol.

Речь идет об очевидной миграционной атаке

По словам министра внутренних дел Игоря Таро (Eesti 200), вернувшегося в ночь на среду из Литвы, можно с полной уверенностью утверждать, что белорусский режим целенаправленно направляет мигрантов к границе Европейского союза.

«Зная, как обстоят дела в пограничной зоне в России и Беларуси, можно с большой долей уверенности сказать, что никто не может просто так оказаться в погранзоне в этих странах. Там действует строгий контроль за много километров до границы. В Беларуси к этому определенно причастны государственные структуры», – сказал Таро.

Он добавил, что существуют видеодоказательства того, как предполагаемые белорусские пограничники направляют мигрантов к границе, а иногда даже помогают им ломать пограничные заграждения. Они остаются по ту сторону забора и проталкивают людей через ограждение или проделанные в нем отверстия.

«Если посмотреть, какие инструменты несут с собой мигранты, то становится ясно, что никто не отправляется в путешествие с длинной лестницей, большими кусачками или электрической болгаркой. Пограничники как Литвы, так и Латвии конфисковывали подобные предметы», – сказал министр внутренних дел.

По словам Таро, новый подход белорусского режима к направлению мигрантов в Литву заключается в строительстве туннелей, что показывает: когда пограничная инфраструктура хорошо выстроена, контрабандисты адаптируются к ситуации. Министр отметил, что в туннелях используются добротные и продуманные инженерно-технические решения, например, для их укрепления применяется большое количество древесины.

«Очевидно, что люди, прибывшие из Афганистана или Сомали, не могут построить такие туннели своими силами. Поэтому я и говорю, что это гибридная атака, все обстоятельства предельно ясны. Это не какое-то случайное передвижение людей», – заявил министр.

По словам Таро, цель Эстонии – перекрыть пути движения мигрантов и недвусмысленно дать понять нелегальным нарушителям границы, что направляться в сторону Эстонии не имеет смысла и что для них путь закончится там же, где и начался.

По мнению министра, с точки зрения Эстонии, в закрытии внутренних границ Шенгенской зоны нет особого смысла, поскольку опыт южных стран показал, что в таком случае мигранты просто меняют маршруты, и проблема по сути не решается. Он считает, что необходимо сосредоточиться на первопричине, то есть на внешней границе.

Латвия примет обратно задержанных в Эстонии мигрантов

Таро добавил, что задержанные в Эстонии нелегальные нарушители границы не станут бременем для страны, поскольку Латвия примет обратно всех задержанных, о которых известно, что они попали в Европейский союз через белорусско-латвийскую границу.

По словам Беличева, задержанные в Эстонии люди сейчас размещены в центре для задержанных, где с ними проводятся необходимые процессуальные действия. «Мы получили от Латвии подтверждение, что она примет обратно всех нелегальных иммигрантов, прибывших через ее территорию. Сотрудничество с латвийцами налажено очень хорошо», – подтвердил глава полиции.

Беличев обратил внимание на то, что прибытие такого большого количества иностранцев, незаконно въехавших в страну, создает значительную процессуальную нагрузку не только для Департамента полиции и погранохраны, но и для многих других государственных ведомств и учреждений.

«Задержание такого количества людей существенно влияет на судопроизводство, поскольку для заключения под стражу требуется разрешение суда. Это также сказывается на доступности переводчиков. Кроме того, это создает нагрузку и на местные самоуправления, так как среди прибывших есть лица, утверждающие, что они несовершеннолетние. Это означает, что в их случае самоуправление должно выступать в роли опекуна для проведения необходимых процедур», – рассказал глава полиции.

Беличев отметил, что речь идет об общенациональной операции, и на этот случай соответствующие ведомства годами разрабатывали кризисные планы по противодействию возросшему потоку нелегальных иммигрантов.

Беличев признал, что прогноз на ближайшее время неутешительный, и, по всей видимости, миграционное давление на латвийскую границу со стороны Беларуси будет продолжаться еще несколько месяцев.

«Сегодня можно прогнозировать, что давление сохранится как минимум до тех пор, пока будут благоприятные погодные условия, то есть определенно до конца лета и начала осени. Когда в конце октября или в ноябре погода ухудшится, давление ослабнет. Это означает, что и мы в Эстонии должны быть готовы к тому, что нелегальные мигранты продолжат прибывать.

Мы должны и дальше задерживать их, пресекать их путь и тем самым послать противнику сигнал, что на нас не так-то просто повлиять и сломить нас», – сказал глава полиции.

По словам Таро, происходящее сейчас в Латвии ясно показывает, насколько важно строительство надежной пограничной инфраструктуры. По его мнению, это свидетельствует о том, что Эстония пошла по правильному пути, вложив значительные средства в обустройство границы. Министр отметил, что самая большая разница между Латвией и Литвой как раз в том, что пограничная инфраструктура Литвы находится на том же уровне, что и у Эстонии, и такого сильного миграционного давления они сейчас не испытывают.

«Конечно, и нам есть над чем подумать. При строительстве пограничной инфраструктуры мы исходили из того, что на некоторых очень болотистых участках, возможно, нет смысла планировать заграждения. Вероятно, эти участки придется пересмотреть с той точки зрения, чтобы все-таки установить там дополнительные барьеры», – сказал Таро.