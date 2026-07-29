Почти половина жителей США считают, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу следовало бы арестовать по обвинениям в военных преступлениях во время его визита в страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса Economist/YouGov.

Согласно исследованию, 49% респондентов заявили, что Нетаниягу следует задержать в связи с ордером, выданным Международным уголовным судом. Против ареста высказались 27% участников опроса, еще 23% не смогли определиться с ответом.

Наибольшую поддержку этой позиции выразили сторонники Демократической партии — 68%. Среди республиканцев арест поддержали 24% опрошенных, а среди независимых избирателей — 55%.

Авторы исследования отмечают, что похожие результаты были получены и при ответе на вопрос о том, считают ли американцы Нетаниягу виновным в военных преступлениях.

США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, а администрация президента Дональда Трампа ранее отвергла обвинения в адрес Израиля и ввела санкции против должностных лиц МУС. Израиль также категорически отвергает обвинения в совершении военных преступлений.