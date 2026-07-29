В Германии зарегистрирован смертельный случай заражения бактериями рода Vibrio после отдыха на Балтийском море. Медики отмечают, что из-за жаркой погоды сезон опасных инфекций в этом году начался раньше обычного, а ученые уже разрабатывают систему раннего предупреждения для отдыхающих.

Житель Берлина скончался после заражения вибрионами во время пребывания на побережье Балтийского моря в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщило Земельное управление здравоохранения и социальных вопросов Берлина (Lageso). Это первый зарегистрированный смертельный случай такой инфекции с 2023 года, передает Welt.

Всего с начала 2026 года в Берлине зарегистрировано три случая заражения вибрионами. Двое заболевших перед этим также отдыхали в Мекленбурге — Передней Померании. По мнению специалистов, заражение произошло при контакте открытых ран или поврежденной кожи с морской или солоноватой водой.

У всех трех пациентов развилась раневая инфекция, а в двух случаях заболевание перешло в сепсис. Один из заболевших умер. Симптомы у него появились 22 июня, а смерть наступила 13 июля.

Все заболевшие были старше 75 лет. Врачи напоминают, что наиболее уязвимы перед этой инфекцией пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, заболеваниями печени и тяжелыми сердечно-сосудистыми болезнями. Особенно высок риск для людей с открытыми ранами.

Почему опасность растет летом

Вибрионы — это бактерии, которые естественным образом обитают в пресной, солоноватой и морской воде. При температуре воды выше 20 градусов они начинают быстро размножаться. Особенно благоприятные условия для них создаются на мелководье, которое быстро прогревается.

Балтийское море считается одной из наиболее благоприятных сред для этих бактерий из-за относительно низкой солености воды.

По данным Lageso, в 2025 году в Берлине было зарегистрировано два случая заражения вибрионами, а в 2023 и 2024 годах — по пять. При этом в нынешнем году сезон начался заметно раньше из-за аномально теплой погоды и быстрого прогрева прибрежных вод.

В Мекленбурге — Передней Померании с начала года также зарегистрированы три случая заражения. За последние пять лет в регионе выявили 28 таких инфекций, четыре из которых закончились летальным исходом.

Ученые создают систему предупреждения

Специалисты Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде работают над системой раннего предупреждения об опасности заражения вибрионами.

С помощью беспилотников ученые собирают данные о температуре воды, солености, течениях и цветении сине-зеленых водорослей. Затем искусственный интеллект анализирует информацию и оценивает риск заражения для конкретного участка побережья.

Недавнее исследование показало, что появление опасных бактерий можно прогнозировать за четыре–пять недель. Кроме того, ученые выяснили, что массовое цветение сине-зеленых водорослей способствует размножению вибрионов, поскольку разлагающиеся водоросли становятся для них источником питательных веществ.

Специалисты рекомендуют людям из групп риска не заходить в теплую морскую воду при наличии открытых ран или повреждений кожи. По мере потепления климата опасность заражения вибрионами в Балтийском море может возрастать, поэтому системы раннего предупреждения становятся все более актуальными.