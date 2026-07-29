Кадровыми перестановками Фридрих Мерц надеялся успокоить недовольных и восстановить контроль над ситуацией. Но критика в адрес канцлера продолжает набирать обороты внутри его же партии ХДС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается с помощью перестановок в правительстве ввести его из политического кризиса. Четыре из восьми рокировок были оформлены сегодня. В своей официальной резиденции, берлинском замке Бельвю, президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил трём членам кабинета грамоты о переназначении.

Бывшая министр здравоохранения Нина Варкен (ХДС) возглавит канцелярию канцлера. Ее место займет нынешний генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Штеффен Бильгер (ХДС) в дальнейшем будет руководить министерством транспорта.

Действующий глава канцлерской канцелярии Торстен Фрай (ХДС) отправлен в отставку. Он станет лидером фракции в Бундестаге, сменив Йенса Шпана. Голосование должно состояться уже сегодня.

Однако для самого Мерца на этом работа, по сути, только начинается: ему придется заняться собой. Поддержка в рядах однопартийцев ослабевает. В частности, это касается и председателя отделения ХДС в Бремене Хайко Штроманна. «Я бы не сказал, что ситуация катастрофическая. Но дела идут в этом направлении», - заявил он газете Tagesspiegel, добавив: Многие члены недовольны канцлером».

По словам Штроманна, Мерц не особо силён в агитации однопартийцев: «Он недостаточно разъясняет свою политику», - уточнил собеседник немецкого издания. «Надеюсь, во время отпуска Фридрих Мерц найдёт время для самоанализа» - заключил Штроманн, при этом назвав «полным вздором» идею о смене канцлера ФРГ.

Как сообщают газете FAZ источники в ХДС, настроения в партии «упаднические». Поведение Мерца при увольнении министра транспорта Патрика Шнидера (ХДС) характеризуют как «некрасивое» и «недостойное».

Зедер призывает к спокойствию и говорит о «временной турбулентности»

Ещё в четверг на прошлой неделе Мерц сообщил Шнидеру, что намерен отправить его в отставку. Однако из-за того, что намеченный преемник в последний момент отказался от должности, Мерц несколько дней не объявлял о планируемой рокировке. Из-за публикаций в СМИ о затянувшихся поисках нового министра транспорта Шнидер, как пишет Bild, почувствовал себя публично униженным. В воскресенье он, по данным издания, сам попросил Мерца об отставке.

Брат Шнидера, Гордон Шнидер - премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц, - что вполне объяснимо, выразил ему солидарность. После ухода Шнидера его фракция в земельном парламенте направила Мерцу письмо с уведомлением об отмене запланированной встречи. В качестве причины депутаты указали отсутствие взаимного доверия и недостаток уважения.

Руководитель фракции СДПГ Маттиас Мирш, напротив, рассчитывает, что теперь в блоке ХДС/ХСС снова воцарится спокойствие. По словам Мирша, кадровые перестановки Мерца в правительстве, фракции и партии не нанесли ущерба черно-красной коалиции, заявил он в эфире RTL и n-tv. «Сам канцлер признал, что представлял себе этот процесс иначе, – продолжил Мирш. – В этой связи я полагаю, что с сегодняшнего дня ситуация действительно успокоится, мы должны вернуться к важной работе».

Лидер ХСС Маркус Зёдер тоже заговорил о «временной турбулентности». Тем не менее он не удержался от укола в адрес Мерца: «От имени ХСС хочу сказать: у нас всё по-прежнему, у нас отличный кадровый состав, три сильных федеральных министра, мы остаёмся командой, она себя очень хорошо зарекомендовала», - передаёт словам Зёдера заявил изданиеTagesschau.

Толчком к масштабным кадровым перестановкам стало отцовство прежнего председателя фракции ХДС Йенса Шпана. Шпан вместе со своим супругом завёл ребенка с помощью суррогатной матери в США. До этого Шпан выступал против суррогатного материнства в Германии. После того как Мерц потребовал от него уйти с поста, Шпан в итоге подал в отставку.