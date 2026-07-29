Спустя всего несколько часов после похорон сенатора Линдси Грэма Сенат США сделал важный шаг к принятию одного из его последних политических проектов. Законопроект о новых санкциях против России и Ирана получил широкую двухпартийную поддержку.

Во вторник Сенат США большинством голосов — 86 против 12 — преодолел процедурный этап рассмотрения законопроекта Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, названного в честь недавно скончавшегося сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, передает New York Post.

Голосование состоялось всего через несколько часов после траурной церемонии в Вашингтонском национальном соборе.

«Даже после смерти он продолжает влиять на политику»

Выступая перед голосованием, сенатор Кэти Бритт заявила, что Грэм словно сам организовал рассмотрение законопроекта.

«Сегодня многие из нас были на его похоронах, и в типичной для Линдси манере он каким-то образом сумел организовать голосование по будущему Украины», — сказала она.

По ее словам, хотя Грэм уже не присутствует в Сенате, его влияние по-прежнему ощущается.

Новые санкции против России и Ирана

Документ предусматривает расширение санкций против России и Ирана.

В частности, предлагается ввести первичные и вторичные санкции против российских чиновников, банков, олигархов, членов их семей, компаний, а также против так называемого «теневого флота» России.

Кроме того, законопроект предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить целевые пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ либо помогают Москве обходить действующие санкции.

Как отмечают авторы инициативы, в первую очередь речь идет о крупнейших импортерах российских энергоресурсов.

Авторы прямо указали на Китай и Индию

Сенатор-демократ Ричард Блюментал заявил, что законопроект должен стать сигналом Владимиру Путину.

«Ваши дни войны сочтены. Лучше сесть за стол переговоров сейчас, чем продолжать терять людей, деньги и разрушать собственную экономику», — сказал он.

По словам Блюменталя, основными покупателями российских нефти и газа сегодня остаются Китай и Индия, которые, по его мнению, фактически финансируют российскую военную машину.

Последняя инициатива Линдси Грэма

Законопроект был внесен еще в прошлом году самим Линдси Грэмом, однако его рассмотрение долго откладывалось, поскольку президент Дональд Трамп пытался добиться дипломатического урегулирования войны между Россией и Украиной.

За день до своей гибели, 10 июля, Грэм сообщил, что достиг соглашения с Белым домом о продвижении законопроекта и выразил уверенность, что документ станет законом.

Сенатор называл его «самой важной законодательной инициативой» своей политической карьеры.

Зеленский поблагодарил сенаторов

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вашингтон на похороны Линдси Грэма, встретился с Дональдом Трампом в Белом доме, а также с сенаторами на Капитолийском холме.

Он назвал законопроект чрезвычайно важным.

«Санкционное давление на Россию имеет огромное значение. Это мощный сигнал Европе, Украине и поддержка нашего народа», — заявил украинский лидер.

Во время голосования Зеленский наблюдал за происходящим с гостевой галереи Сената и после принятия процедурного решения аплодировал законодателям.

Документу предстоит пройти окончательное голосование в Сенате, а затем рассмотрение в Палате представителей, после чего он может быть передан президенту США для подписания.