Главная угроза для Израиля сейчас исходит от Сирии, которую финансирует Турция. Такое заявление сделал министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля Амихай Хикли, выступая на конференции по безопасности, организованной 28 июля 14-м каналом.

"Основная проблема сейчас – это Сирия с ее турецким финансированием", – сказал Хикли, и подчеркнул, что "достижение в Ливане беспрецедентно".

"Хезболла переживает кризис как в оперативном, так и в политическом плане, и мы не уйдем оттуда до полного демонтажа террористической организации", – заявил министр, и упомянул Турцию, отметив, что "она (Турция – ред.) постепенно наследует роль Ирана – следующая цель – Израиль".

Ранее в тот же день на конференции министр обороны Израиля Исраэль Кац напрямую предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: "Ось "Братьев-мусульман" может быть очень опасной. Мы отвечаем за защиту наших интересов, и я советую Эрдогану не связываться с нами".