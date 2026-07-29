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В Рязани после атаки дронов вспыхнул склад Wildberries и не только: появились кадры с места 3 1322

В мире
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В российской Рязани после атаки украинских беспилотников произошли пожары сразу на двух объектах — складе Wildberries и нефтеперерабатывающем заводе. Очевидцы публикуют фотографии и видео с густым дымом и открытым огнем.

После атаки украинских беспилотников в Рязани загорелись склад интернет-магазина Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают BBC и «Украинская правда».

В интернете появились фотографии и видеозаписи очевидцев, на которых видно пламя и густые клубы дыма над складским комплексом Wildberries. Аналогичные кадры опубликованы и с территории нефтеперерабатывающего завода.

Официальной информации о масштабах повреждений, возможных пострадавших или размере ущерба пока не приводится.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод уже не впервые становится целью атак беспилотников. Ранее предприятие также подвергалось ударам.

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно атакуют объекты логистической и промышленной инфраструктуры на территории России. Среди таких целей неоднократно оказывались и склады Wildberries в разных регионах страны.

Подобные объекты играют важную роль в логистике и обеспечении поставок, поэтому последствия атак могут отражаться не только на работе отдельных предприятий, но и на транспортных цепочках.

На момент публикации информация о последствиях атаки продолжает уточняться, а официальные данные о причиненном ущербе пока не обнародованы.

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#пожар #Украина #логистика #социальные сети #беспилотники
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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