Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели почти полуторачасовые переговоры в Белом доме, посвященные конфликту с Ираном. Однако еще до начала встречи Трамп публично раскритиковал израильского лидера за его заявления о предполагаемой иранской ядерной программе.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американским президентом дальнейшие действия в отношении Ирана. По данным американских СМИ, израильский премьер планировал представить доказательства того, что Тегеран продолжает развивать ядерную программу на подземном объекте «Гора Кирка» (Pickaxe Mountain), расположенном недалеко от ядерного комплекса в Натанзе, передеает New York Post.

Однако утром, перед переговорами, Трамп резко отреагировал на эти сообщения в интервью телеканалу Fox News.

«Мне не нужно, чтобы Биби рассказывал об этом. Он говорит это потому, что хочет сохранить мое участие. Мы и так прекрасно знаем, что там происходит», — заявил президент США.

Getty Images.

Трамп также выразил недовольство тем, что Нетаньяху сделал подобные заявления публично.

«Я сказал ему: "Почему бы просто не рассказать об этом мне? Зачем объявлять это всему миру?"» — отметил американский лидер.

По словам Трампа, США внимательно следят за объектом с помощью спутниковой разведки и полностью владеют ситуацией. Он вновь заявил, что, если соглашение с Ираном достигнуто не будет, Вашингтон готов нанести удар и по этому объекту.

Несмотря на жесткие заявления перед встречей, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что переговоры в Овальном кабинете продолжались около 90 минут и прошли «в позитивной и продуктивной атмосфере».

Во встрече также приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

По информации американских СМИ, Израиль располагает разведданными о том, что Иран якобы переместил часть оборудования для обогащения урана в подземный комплекс, расположенный примерно в 90 метрах под горой неподалеку от Натанза. Израиль также обеспокоен тем, что Тегеран ускоренно восстанавливает свои ракетные возможности после совместных ударов США и Израиля, нанесенных ранее.

При этом Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и назвал их «хорошими», хотя Тегеран ранее отрицал факт прямых контактов с Вашингтоном.

Президент США подчеркнул, что не стремится наносить удары по гражданской инфраструктуре Ирана, несмотря на прежние угрозы атаковать мосты и электростанции. По его словам, главная цель Вашингтона остается неизменной — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Вывод

Несмотря на публичные разногласия, США и Израиль продолжают тесно координировать свои действия по иранскому вопросу. При этом заявления Дональда Трампа показывают, что между Вашингтоном и Иерусалимом сохраняются серьезные разногласия относительно тактики давления на Тегеран.

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