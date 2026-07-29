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Зеленский в США: Путин не владеет инициативой в войне 2 628

В мире
Дата публикации: 29.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп и Зеленский

В Украине сейчас работают 500 компаний, создающих "очень сильные" технологии в сфере военной промышленности. Это позволяет Киеву сохранять жизни военных, в то время как Россия несет большие потери, заявил Зеленский.

В Украине сейчас работают 500 компаний, создающих "очень сильные" технологии в сфере военной промышленности. Это позволяет Киеву сохранять жизни военных, в то время как Россия теряет 30 000 солдат каждый месяц. Такие заявления сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, обнародованном на сайте СМИ в ночь на среду, 29 июля.

"(Россия несет. - Ред.) большие потери, однако он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) не хочет прекращать войну. Таким образом, инициатива - не в руках Путина", - заявил украинский лидер в ходе этой беседы. "Нам нужно быть быстрее Путина, потому что у Путина больше людей… а нам нужно беречь наших людей и использовать больше технологий, чем они", - добавил он.

Комментируя атаки Украины на объекты, расположенные в удаленных от границы регионах России и аннексированном Крыму, в том числе нарушившие работу энергосистемы на полуострове, Зеленский подчеркнул, что расширение военного потенциала Украины, позволяющее задействовать дальнобойные вооружения, позволило Киеву перехватить инициативу у Москвы. Зеленский: Путин не заинтересован в мирных переговорах

По словам Владимира Зеленского, Киев продолжает стремиться к установлению перемирия, которое могло бы стать основой для последующего заключения мира, однако российский президент "не заинтересован ни в какой форме диалога".

"Каждый день мы просим остановить эту войну… договориться о прекращении огня на какое-то время и дать возможность дипломатам провести переговоры. Но Путин не хочет этого. Так что это его проблема", - заявил украинский президент.

Тем временем онлайн-издание "РБК-Украина" написало 29 июля со ссылкой на источники, что в ближайшие несколько недель в Киев могут приехать спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить дипломатическое урегулирование войны в Украине.

Визит Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с визитом 28 июля. В тот же день его принял в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Эта встреча прошла за закрытыми дверями и длилась чуть больше часа.

Позже Зеленский написал в своем Telegram-канале, что провел с президентом Трампом "хорошую встречу" в Овальном кабинете. По его словам, лидеры обсудили "вопрос лицензий на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также некоторые другие идеи". Зеленский также рассказал, что на встрече обсуждались дипломатические усилия по завершению войны в Украине и то, "как активизировать дипломатический процесс".

Со своей стороны Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в ночь на 29 июля, что для него "было честью" встретиться с президентом Украины. "Обсуждались многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо!" - добавил он, не вдаваясь в подробности.

Похороны Грэма и голосование Сената по новым санкциям против РФ

В ходе визита в Вашингтон украинский лидер посетил также церемонию прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который был активным сторонником Украины и побывал в Киеве всего за день до своей скоропостижной кончины.

Вечером 28 июля Сенат США в ходе процедурного голосования одобрил дальнейшее рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Голосование прошло через несколько часов после церемонии прощания с недавно скончавшимся сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который был одним из авторов документа.

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#Украина #санкции #технологии #дипломатия #визит #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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