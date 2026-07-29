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Землетрясение в Японии: 13 погибших, разрушенные здания и продолжающаяся спасательная операция 0 96

В мире
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разрушенная эстакада моста
ФОТО: twitter

На юго-западе Японии продолжается ликвидация последствий сильного землетрясения магнитудой 7,1. Число погибших достигло 13 человек, спасатели продолжают разбирать завалы, а тысячи домов остаются без электроснабжения.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее во вторник в префектуре Кумамото на острове Кюсю, привело к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. По последним данным, погибли не менее 13 человек.

Об этом сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. По ее словам, власти подтверждают масштабные разрушения: повреждены здания и дороги, возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие. При этом специалисты продолжают выяснять, связаны ли все случаи гибели непосредственно с землетрясением.

Поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели пытаются добраться до людей, которые могут оставаться под завалами разрушенных зданий.

Одним из наиболее серьезно пострадавших объектов стал торговый центр в городе Касима. После эвакуации посетителей и персонала там произошел взрыв газа, который вызвал пожар и привел к обрушению конструкций. Из здания удалось спасти восемь человек, пятеро из них получили травмы.

Серьезные повреждения получила и бумажная фабрика компании Nippon Paper Industries в городе Яцусиро, где обрушилась дымовая труба. По информации местных властей, девять человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясение также нарушило работу инфраструктуры. По состоянию на утро среды без электричества оставались почти 37 тысяч домов и предприятий в префектуре Кумамото. На ряде дорог введены ограничения движения, приостановлено сообщение скоростных поездов. Аэропорт Кумамото временно прекращал работу, но уже возобновил прием и отправку рейсов.

Для ликвидации последствий мобилизованы значительные силы. Министерство обороны Японии направило около 3600 военнослужащих, а также 20 самолетов, которые оценивают масштаб разрушений с воздуха.

Пока спасательная операция продолжается, число жертв может измениться. В подобных ситуациях окончательные данные о погибших и пострадавших обычно становятся известны лишь после завершения разбора завалов.

Власти Японии продолжают поисково-спасательные работы и оценку ущерба. Одновременно ведется восстановление транспортного сообщения и электроснабжения в наиболее пострадавших районах.

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#катастрофа #Япония #землетрясение #эвакуация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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