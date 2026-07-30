Девятиметровый бронзовый памятник Владимиру Ленину, долгие годы находившийся в Нидерландах на территории частного предприятия, получил новое временное место. Монумент весом 17 тонн перевезли в деревню Остволд, где он станет частью декораций масштабной музыкально-театральной постановки «Зерновая республика».

Из Германии — в Нидерланды

Памятник Ленину хорошо известен жителям провинции Гронинген и имеет необычную историю, передает Rtvnoord.

После падения Берлинской стены монумент был демонтирован в Германии и спрятан в ангаре на территории бывшей советской авиабазы. В 1997 году нидерландский предприниматель Хенк Кооп приобрел этот аэродром и неожиданно обнаружил, что гигантская бронзовая статуя весом 17 тонн входит в сделку.

После этого памятник перевезли в Нидерланды, где почти три десятилетия он находился на территории предприятия в деревне Тёйхем.

Фото: Zummerbühne.

Переезд оказался настоящей спецоперацией

Теперь памятник временно сменил место жительства. Ради театрального проекта его перевезли в Остволд — всего на несколько деревень дальше, однако сама операция оказалась весьма сложной.

По словам представителя театральной компании Zummerbühne Петера Функе, транспортировка потребовала серьезной подготовки.

«Переместить такую махину с территории в Тёйхеме оказалось непросто. Это была по-настоящему масштабная операция», — рассказал он.

Монумент перевозили на специальном низкорамном трейлере, а затем с помощью тяжелого крана установили на новой площадке. Вся операция заняла несколько часов.

Почему именно Ленин?

Появление памятника советскому вождю в восточной части провинции Гронинген вовсе не случайно.

Спектакль «Зерновая республика» рассказывает о классовом противостоянии, которое в прошлом определяло жизнь региона. На протяжении десятилетий здесь существовал глубокий разрыв между богатыми землевладельцами и бедными сельскохозяйственными рабочими. Массовые забастовки сделали Восточный Гронинген одним из немногих регионов Нидерландов, где коммунистические идеи пользовались особенно широкой поддержкой.

По мнению организаторов, фигура Ленина органично вписывается в исторический контекст постановки.

«Это очень необычное и любопытное совпадение обстоятельств. Ленин — основатель советского коммунизма, и его присутствие здесь выглядит символичным», — отметил Петер Функе.

Не актер, а главный объект внимания

Хотя девятиметровый монумент возвышается над всей округой, непосредственного участия в спектакле он принимать не будет.

Статуя установлена позади зрительских трибун и станет своеобразной визуальной доминантой.

«Никто не сможет пройти мимо, не обратив на нее внимания. Можно сказать, что Ленин будет встречать зрителей», — говорит Функе.

После спектакля памятник останется в деревне

Постановки «Зерновой республики» будут проходить с 5 августа по 6 сентября.

После завершения театрального сезона памятник перевезут еще раз, но уже совсем недалеко. Он станет частью Центра «Зерновая республика», который планируют открыть в Остволде в 2028 году. Новый музейный комплекс будет посвящен истории региона и ее влиянию на жизнь современных жителей Восточного Гронингена.

По словам представительницы будущего центра Хенриетты Давелар, памятник вызывает сильные эмоции.

«Когда смотришь на него, испытываешь странное чувство. Он заставляет задуматься. Это не пропаганда, а часть истории этого региона», — считает она.

Переезд девятиметрового памятника Ленину стал одной из самых необычных культурных операций этого года в Нидерландах. Организаторы подчеркивают, что монумент рассматривается не как политический символ, а как исторический артефакт, помогающий рассказать о прошлом региона, где идеи коммунизма когда-то играли заметную роль.