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Дроны атаковали склад Wildberries в Пензе: вспыхнул крупный пожар 1 144

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса Wildberries в российской Пензе.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса Wildberries в российской Пензе. После удара на территории комплекса начался крупный пожар, а сотрудников предприятия пришлось срочно эвакуировать.

Об атаке сообщили мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ и независимое российское издание Astra.

По имеющимся данным, под удар попал сортировочный центр Wildberries площадью около 90 тысяч квадратных метров. В сети появились видеозаписи, на которых видно сильное возгорание на территории складского комплекса.

После атаки весь персонал логистического центра был эвакуирован.

По информации Astra, сирены воздушной тревоги в Пензе были включены уже после удара беспилотников. В свою очередь губернатор Пензенской области предупредил жителей региона о ракетной опасности.

На момент публикации официальные власти не сообщали о масштабах разрушений и возможных пострадавших.

Атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в российских регионах продолжаются. Логистический центр Wildberries в Пензе стал очередным объектом, подвергшимся удару, однако информация о последствиях и возможных жертвах пока уточняется.

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#пожар #безопасность #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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