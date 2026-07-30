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Дунай высыхает: по руслу ездят велосипеды 0 58

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Отмели на Дунае

Специалисты музея короля Матьяша в венгерском Вишеграде изучают большой каменный шар, найденный в высохшем русле реки. Возможно, это снаряд для катапульты, который применялся во время осад замка в Средневековье. Уровень воды в Дунае в Будапеште продолжает снижаться.

Утром в четверг он опустился до небывало низкой отметки - в 23 сантиметров. Это на 5 сантиметров ниже, чем днём ранее, и на 10 - предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2018 году. Такие данные приводит столичное управление водных ресурсов.

Причина такой природной аномалии - высокие температуры и засуха. Венгрию накрыла вторая за сезон волна жары.

Дунай стремительно мелеет, появляется всё больше и больше полос суши. Ситуация настолько необычная, что глава Венгерского велосипедного клуба Габор Дежё Кюрти смог проехать на велосипеде по руслу от Будапешта до самого Ваца. А это - больше 30 километров пути.

А несколько дней назад прохожий наткнулся на отмели близ Вышеграда на странный предмет - большой камень почти идеальной круглой формы.

О находке он сообщил Музею короля Матьяша в Вишеграде. И по первым признакам специалисты предположили, что это может быть ядро, выпущенное из катапульты. Мы связались с директором музея, археологом Гергели Бузашем, который рассказал, что подобные находки в окрестностях не редкость: Вишеградская крепость во время осад обстреливали сотнями таких снарядов, и несколько подобны артефактов хранится в музеях.

Специалисты музея на следующей неделе выедут на место, чтобы осмотреть каменный шар и убедиться, действительно ли речь идёт о старинном снаряде. О том, насколько оно древнее, можно лишь строить предположения, точный возраст находки определить нельзя. По словам Бузаша, во всяком случае известно, что не позднее XVI века такие снаряды ещё применялись. А можно углубиться в более давнюю историю, поскольку в римский период здесь стояла крепость, и камнеметательные машины существовали и тогда. Таким образом, если подтвердится, что это действительно ядро катапульты, значит изготовили его как минимум 400, а возможно и 2000 лет назад. И с тех самых пор оно лежит на дне Дуная.

Подобные открытия сейчас не единичны: на прошлой неделе в пересыхающем русле Дуная недалеко от Мохача обнаружили корабль времён Второй мировой войны.

Конца засухе не видно

В среду Служба наблюдения за Землёй Copernicus, действующая под эгидой ЕС, опубликовала спутниковый снимок района, где нашли таинственный каменный шар — Дунайской излучины. На коллаже показан один и тот же участок Дуная на кадрах от 14 июля 2025 года и 25 июля 2026-го.

Сравнение двух изображений ясно показывает: в этом году воды в Дунае значительно меньше, чем в июле прошлого года. В излучинах реки на поверхность вышли песчаные косы, которые серьёзно осложняют судоходство. На отдельных участках Дуная сейчас не могут пройти ни грузовые, ни пассажирские суда, а в самом Будапеште введены ограничения на движение речного транспорта.

Глава Министерства по делам окружающей среды Ласло Гайдош в среду объявил режим чрезвычайной готовности по борьбе с засухой. Утром он сообщил, что в «66 из 84 зон управления дефицитом воды индекс засухи превышает установленный законом тройной порог», то есть в трёх четвертях страны наблюдается серьёзная нехватка воды.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели дождей не ожидается вовсе. Волна жары, начавшаяся в среду, достигнет пика примерно через неделю: в столице ожидаются максимальные температуры около 39 градусов. Некоторое облегчение прогнозируют лишь к концу следующей недели, но и тогда дневные максимумы останутся на уровне плюс 31–33 градусов.

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#климат #история #экология #археология #засуха #музеи #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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