«Внимание! Призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Беларусь, а тех, кто уже находится там, — вернуться домой. В условиях миграционной гибридной войны, развёрнутой Беларусью, безопасное передвижение между странами может быть затруднено», — написал министр внутренних дел Янис Домбрава в Facebook.

По словам Домбравы, организованный белорусским режимом миграционный поток «является одним из элементов гибридной войны». Для противодействия этому давлению необходимо и дальше укреплять возможности Государственной погранохраны.

По информации ведомства, миграционный кризис создаёт серьёзную нагрузку и на другие структуры системы внутренних дел. Когда центры размещения просителей убежища переполнены, требуются дополнительные помещения, переводчики и другие специалисты. В результате дополнительная нагрузка ложится не только на пограничников, но также на Государственную полицию, Управление по делам гражданства и миграции и находящиеся в его ведении центры размещения.

С 10 августа 2021 года по 30 июля 2026 года латвийские службы предотвратили 49 620 попыток незаконного пересечения границы гражданами третьих стран. В 2023 году было зафиксировано 13 863 таких случая, в 2024 году — 5388, а в 2025 году — 12 046. С начала 2026 года по 30 июля предотвращены уже 8992 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.