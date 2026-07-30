Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) призвала значительно ужесточить борьбу с нелегальными онлайн-казино, перекрыв им доступ к платежным системам.

Поводом для нового обращения стала официальная жалоба EGBA в Банк Литвы на зарегистрированного в стране поставщика платежных услуг Walletto. Ассоциация подозревает компанию в возможной обработке платежей, связанных с деятельностью нелегальных операторов онлайн-казино.

Жалоба была подана после собственного расследования EGBA, в ходе которого изучалась работа нелегальных сайтов и мобильных приложений, ориентированных на европейских потребителей. В рамках расследования специалисты провели тестовые платежи и, как утверждает организация, получили доказательства того, что сервисы Walletto использовались для внесения депозитов на нескольких нелегальных игровых платформах.

Проблема касается не только одного оператора

В EGBA подчеркивают, что жалоба против одного платежного провайдера отражает гораздо более масштабную проблему, существующую во всей цепочке обработки платежей.

По мнению организации, нелегальные операторы азартных игр не смогли бы вести деятельность в таких масштабах без доступа к современным платежным инструментам. Они используют те же банковские карты, электронные платежные системы и финансовые сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы европейцев.

Пока такие сайты могут свободно принимать депозиты и обрабатывать финансовые операции, они продолжают работать вне правового поля Европейского союза, обходят национальные системы лицензирования и остаются вне контроля государственных регуляторов.

Игроки остаются без защиты

В отличие от лицензированных операторов, нелегальные платформы не обязаны соблюдать требования по защите игроков.

В EGBA напоминают, что пользователи таких сайтов лишены базовых гарантий безопасности. На подобных ресурсах, как правило, отсутствуют:

надежная проверка личности клиентов;

инструменты ответственной игры;

эффективные механизмы предотвращения отмывания денег;

гарантии выплаты выигрышей.

Кроме того, из-за отсутствия должной идентификации доступ к таким сайтам могут получить несовершеннолетние, а также люди, добровольно включившие себя в реестр самоограничения от азартных игр.

«Нельзя позволять проводить такие платежи»

Генеральный секретарь EGBA Мартен Хайер заявил, что платежным сервисам нельзя разрешать обслуживать финансовые операции нелегальных операторов.

По его словам, подпольный игорный бизнес процветает именно благодаря использованию легальных финансовых каналов и широко распространенных платежных сетей, которым ежедневно доверяют европейские потребители.

«Наша цель проста — не оставить нелегальным операторам пространства для маневра и перекрыть платежные каналы, которые они используют для выхода на европейских потребителей. Особая роль принадлежит международным карточным системам, поскольку именно они устанавливают правила работы платежных сетей и обладают информацией о движении средств, недоступной другим участникам рынка», — подчеркнул Хайер.

Латвия поддерживает инициативу

Исполнительный директор Ассоциации лицензированных азартных игр Латвии (LLAB) Лига Лице заявила, что лицензированные операторы страны также выступают за максимально жесткую борьбу с теневой экономикой в игорной отрасли и ограничение деятельности нелегальных сайтов.

По ее словам, действующее законодательство уже сегодня позволяет принимать более эффективные меры, в том числе ограничивать проведение платежей в пользу нелегальных операторов.

Нужны совместные действия всей финансовой системы

В EGBA отмечают, что нелегальные операторы используют слабые места всей платежной цепочки — от платежных сервисов и эквайеров до международных карточных систем.

Именно поэтому, считают в организации, проблему невозможно решить усилиями только одного ведомства. Необходима согласованная работа законодателей, органов финансового и игорного надзора, банков, платежных компаний, эквайеров и международных карточных систем.

Особенно важную роль, по мнению EGBA, должны сыграть именно карточные системы. Они определяют правила функционирования платежных сетей и обладают доступом к информации о конкретных транзакциях, которую не могут видеть другие участники рынка.

В LLAB также считают, что платежные сервисы не должны обрабатывать операции в пользу нелегальных операторов азартных игр. EGBA призывает обеспечить более строгое применение уже существующих европейских норм, включая Директиву ЕС о платежных услугах и законодательство по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, международным карточным системам предлагается принять дополнительные меры, которые не позволят использовать их инфраструктуру для проведения платежей в пользу нелегальных онлайн-казино.

Работа продолжится

В EGBA заявили, что намерены и дальше добиваться согласованных действий всех участников платежного рынка, чтобы полностью исключить нелегальных операторов из европейского рынка онлайн-гемблинга.

В свою очередь LLAB напоминает, что основная задача организации — представлять интересы лицензированных участников рынка, поддерживать конструктивный диалог с государственными органами, участвовать в разработке законодательства и добиваться формирования ответственной игровой среды, которая не способствует развитию теневой экономики и обеспечивает честную конкуренцию.

Европейские регуляторы все активнее смещают акцент борьбы с нелегальными казино с блокировки сайтов на их финансовую инфраструктуру. Если предложенные меры будут реализованы, операторам станет значительно сложнее принимать деньги от игроков, а платежные сервисы и международные карточные системы окажутся под гораздо более пристальным контролем. Это должно не только сократить масштабы нелегального рынка, но и повысить уровень защиты европейских потребителей.