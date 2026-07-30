На международной конференции в Бразилии во время презентации Госдепартамента США показали карту Африки, на которой были неправильно обозначены все страны континента. Ошибочный слайд использовали в ходе выступления о новых соглашениях в сфере здравоохранения.

Анализ Reuters показал, что изображение содержало водяной знак, указывающий на создание с помощью инструментов OpenAI. Компания не ответила на запрос агентства.

На карте Нигерия была размещена в Сахаре без выхода к морю, Мозамбик перенесли на Африканский Рог, а Кот-д’Ивуар – на противоположную сторону континента.

Госдепартамент взял на себя "полную ответственность" за произошедшее. В ведомстве пояснили, что сотрудник команды в спешке внес изменения в презентацию перед мероприятием.

Снимки карты сначала появились в публикации эксперта по вопросам СПИДа Эмили Басс, а затем разошлись в LinkedIn. Один из постов набрал около 40 тысяч просмотров.

"Тот, кто создал и утвердил этот слайд, не знал, где находятся страны Африки, и не счел нужным проверить работу", – написал эксперт Atlantic Council по искусственному интеллекту и геополитике Мэтт Петит.