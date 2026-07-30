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Греция начала массово отказывать россиянам в визах 0 106

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Афинский Акрополь
ФОТО: pixabay

У некоторых российских туроператоров доля отказов клиентам в получении шенгенских виз Греции на пике сезона доходила до 50%. Среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей.

Греция начала массово отказывать гражданам России в выдаче шенгенских виз, сообщила в среду, 29 июля, Ассоциация туристических операторов России (АТОР). По ее данным, у некоторых туроператоров РФ доля отказов в получении греческого "шенгена" на пике сезона доходила до 50%. Самостоятельные туристы стали получать отказы еще чаще - почти в 70% случаев, утверждает один источников издания "Вестник АТОР".

Российские туроператоры отмечают, что греческие визы не удается получить в том числе туристам, поездки которых полностью оплачены, а проживание подтверждено принимающими компаниями в Греции. В одном случае повторный отказ получила заявительница с подтверждением наличия недвижимости в Москве и "безупречными", как пишет "Вестник АТОР", банковскими документами.

"Прямых отказов в таком количестве раньше не наблюдалось", - отметили в одной российской туристической компании, затруднившись назвать причину. В 2025 году Греция выдала гражданам РФ около 59 тысяч виз, из которых 41,6% были многократными. Отрицательные решения были приняты по 11,2% заявлений против 6,4% в среднем по странам Шенгенской зоны, следует из официальной статистики.

Россияне стали получать больше шенгенских виз - но не любых

В 2025 году граждане РФ получили более 620 тысяч шенгенских виз - на 10% больше, чем годом ранее. Количество заявок на получение шенгенских виз от россиян также выросло по сравнению с 2024 годом - на 8,42%, до 674 тысяч. Однако доля выданных россиянам многократных виз всего за два месяца упала с 57% до 12% после решения Еврокомиссии об ужесточении правил.

Почти три четверти всех заявлений на шенгенские визы от россиян в 2025 году пришлись на Францию, Италию и Испанию. Эти же страны выдали 68% всех виз гражданам РФ. Причем если Италия снизила число выдаваемых россиянам виз на 5,8%, а у Испании этот показатель почти не изменился по сравнению с 2024 годом, то Франция выдала российским гражданам почти на 30% больше, чем годом ранее - примерно 173 тысячи.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз россиянам, объяснив это рисками для безопасности стран Европейского Союза из-за войны в Украине. В АТОР объяснили именно этим рост числа выданных гражданам РФ виз: "Если раньше путешественники могли пользоваться одной многократной визой на протяжении нескольких лет, то теперь они вынуждены обращаться за разрешениями гораздо чаще".

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#туризм #Греция #путешествия #безопасность #визы #туристы #Шенген #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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