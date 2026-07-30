Видеообращение 26-летнего российского актера Алексея Ярмущика к Владимиру Путину за два дня собрало около 1,5 млн просмотров в Instagram. В ролике артист призвал прекратить войну в Украине, уйти из власти и рассказал, почему решил публично высказаться.

Обращение российского актера Алексея Ярмущика к президенту России Владимиру Путину стало широко обсуждаться в социальных сетях. За два дня после публикации ролик набрал около 1,5 млн просмотров в Instagram, пишет DW.

В эмоциональном видео 26-летний артист заявил, что не считает Путина своим президентом, выступил против войны в Украине и призвал руководство страны уйти в отставку.

В описании к публикации Ярмущик написал, что хотел не только призвать к прекращению войны, но и к уходу действующей власти.

В самом обращении актер говорит, что многие его сверстники либо покинули Россию, либо избегают разговоров о происходящем. Он также заявил, что не разделяет официальную позицию российских властей по вопросу Крыма и признался, что раньше мало интересовался политикой, однако события последних лет изменили его отношение.

Одной из причин публикации видео, по словам Ярмущика, стали опасения из-за возможной новой волны мобилизации и слухов о потенциальном закрытии границ.

В интервью изданию «Осторожно, новости» актер рассказал, что ролик стал для него попыткой «вырваться из информационного пузыря» и начать открытый разговор. При этом он признался, что понимает возможные последствия своего поступка и испытывает тревогу.

Через несколько часов после публикации Ярмущик записал еще одно видео, в котором признался, что был удивлен масштабом реакции.

По его словам, он ожидал гораздо более жесткой реакции, однако был приятно удивлен тем, что многие люди с противоположными взглядами высказывались спокойно и уважительно.

«Вся суть в том, что просто поговорить. Просто поговорить. Я горжусь, что родился в этой стране», — сказал актер.

Алексей Ярмущик окончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина в 2023 году, после чего работал в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. По данным СМИ, летом 2026 года он покинул театр после публичной критики условий работы и уровня заработной платы.

До ухода из театра он играл Буратино в спектакле «Золотой ключик», а также снимался в короткометражных фильмах и сериалах.

Видео молодого актера быстро стало вирусным в социальных сетях, а сам Ярмущик заявил, что главной целью обращения было начать открытый диалог, несмотря на возможные риски для себя.