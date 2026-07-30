В ночь на четверг российские войска нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами. По данным украинских властей, погиб как минимум один человек, в нескольких районах столицы возникли пожары.

В ночь на четверг Киев подвергся российскому ракетному удару. По информации Киевской городской военной администрации, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек.

Во время атаки в столице была объявлена воздушная тревога. Власти предупредили, что сохраняется угроза новых ударов, и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после падения обломков и попаданий в нескольких районах города возникли пожары. Информация о масштабах разрушений и числе пострадавших уточняется.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о высокой вероятности массированной российской атаки в ночь на четверг. По его словам, Россия готовила этот удар в течение нескольких дней.

Зеленский также призвал жителей всех регионов Украины внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

«Россияне уже несколько дней готовили массированный удар, и существует высокая вероятность, что он будет нанесен этой ночью», — написал накануне Зеленский в социальной сети X.

После начала атаки президент вновь обратился к западным союзникам с просьбой ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны, подчеркнув, что Украине необходимы дополнительные средства для отражения подобных ударов.

Российские массированные атаки с использованием ракет и беспилотников остаются одной из главных угроз для украинских городов. После каждого такого удара власти оценивают последствия, а спасательные службы продолжают работу на местах.

Украинские власти продолжают уточнять информацию о последствиях ночной атаки. Не исключено, что данные о погибших, пострадавших и разрушениях будут обновляться по мере проведения спасательных работ.