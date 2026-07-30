В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по нескольким регионам Украины. Под атакой оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Винницкая область, Львов, Харьков, а также ряд центральных областей страны. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

Киев: погибший и пожары

Около часа ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. Практически сразу в столице прогремели первые взрывы.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков возникли пожары на территориях нежилой застройки в Святошинском и Оболонском районах.

Позже власти подтвердили гибель одного человека.

Кривой Рог: ракета попала в жилой дом

Одним из самых трагических эпизодов ночи стал удар по пригороду Кривого Рога.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, баллистическая ракета «Искандер-М» попала в частный жилой дом. Погибли шесть человек — многодетная семья, в том числе девочки пяти и двенадцати лет.

Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — шести и пятнадцати лет. Аварийно-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.

Винницкая область

Около 02:00 Воздушные силы Украины предупредили о ракетах, направлявшихся в сторону Винницкой области. После объявления тревоги в Виннице прогремели взрывы.

Информация о последствиях удара уточняется.

Львов: повреждены жилые дома

Во Львове также прозвучали взрывы. По информации городских властей, повреждены две многоэтажки, загорелись автомобили.

По предварительным данным, пострадали не менее шести человек. Спасатели и медики продолжают работать на месте происшествия.

Харьков и центральные области

В Харькове реактивный беспилотник типа Shahed попал в промышленную зону Новобаварского района.

Кроме того, группы ударных беспилотников были зафиксированы над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями, а также в районе Кременчуга.

Масштабная атака продолжается

По данным украинских военных, Россия применила баллистические ракеты и ударные беспилотники сразу по нескольким регионам страны.

Информация о последствиях продолжает поступать. Спасательные службы работают на местах попаданий, а власти предупреждают, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

Ночная атака стала одной из самых масштабных за последнее время. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в пригороде Кривого Рога, где в результате ракетного удара погибла целая семья. Одновременно удары были нанесены по Киеву, Львову, Винницкой области, Харькову и другим регионам Украины.