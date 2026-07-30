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Российская ракета могла упасть в Польше: что заявил премьер Туск 0 195

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Совещание
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объект, упавший ночью на востоке страны, с высокой вероятностью был российской крылатой ракетой Х-101. Окончательные выводы власти обещают сделать после завершения экспертиз.

Власти Польши считают, что обнаруженный после ночного взрыва на востоке страны летательный объект, вероятнее всего, является российской крылатой ракетой Х-101. Об этом после экстренного совещания заявил премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, все имеющиеся данные указывают именно на этот тип ракеты, однако специалисты продолжают расследование, чтобы окончательно установить происхождение объекта и подтвердить, кто его запустил.

Объект упал в безлюдной местности к югу от Люблина, неподалеку от деревни Тарнава-Колония. В результате происшествия никто не пострадал, однако на месте образовалась воронка диаметром около десяти метров.

Инцидент произошел во время массированного российского удара по территории Украины. Польские военные следили за развитием ситуации и усилили меры контроля воздушного пространства.

Если предварительная версия подтвердится, это станет очередным случаем нарушения воздушного пространства страны — члена НАТО. Подобные инциденты неизменно вызывают повышенное внимание, поскольку напрямую затрагивают вопросы безопасности региона.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что российская крылатая ракета Х-101 во время ночной атаки вошла в воздушное пространство Польши. По его словам, этот случай показывает, что последствия российских ударов выходят далеко за пределы территории Украины.

Польские власти подчеркивают, что расследование продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз.

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#НАТО #Польша #Украина #безопасность #ракета #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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