Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объект, упавший ночью на востоке страны, с высокой вероятностью был российской крылатой ракетой Х-101. Окончательные выводы власти обещают сделать после завершения экспертиз.
Власти Польши считают, что обнаруженный после ночного взрыва на востоке страны летательный объект, вероятнее всего, является российской крылатой ракетой Х-101. Об этом после экстренного совещания заявил премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, все имеющиеся данные указывают именно на этот тип ракеты, однако специалисты продолжают расследование, чтобы окончательно установить происхождение объекта и подтвердить, кто его запустил.
Объект упал в безлюдной местности к югу от Люблина, неподалеку от деревни Тарнава-Колония. В результате происшествия никто не пострадал, однако на месте образовалась воронка диаметром около десяти метров.
Инцидент произошел во время массированного российского удара по территории Украины. Польские военные следили за развитием ситуации и усилили меры контроля воздушного пространства.
Если предварительная версия подтвердится, это станет очередным случаем нарушения воздушного пространства страны — члена НАТО. Подобные инциденты неизменно вызывают повышенное внимание, поскольку напрямую затрагивают вопросы безопасности региона.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что российская крылатая ракета Х-101 во время ночной атаки вошла в воздушное пространство Польши. По его словам, этот случай показывает, что последствия российских ударов выходят далеко за пределы территории Украины.
Польские власти подчеркивают, что расследование продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз.
Zakończyła się odprawa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego nieba. Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna i służby specjalne pracują w pełnej koordynacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezydentem RP oraz dowództwem NATO. pic.twitter.com/R6iWNp9aQD— Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026
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