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США и Франция помогли Украине наносить удары вглубь РФ 3 428

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: дроны
ФОТО: АрмiяInform

С помощью американских и французских данных украинские планировщики создали подробную карту энергосистемы РФ и определили на ней критически важные узлы, где сбои могут привести к остановке работы ее больших частей.

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые наносят удары в глубину территории России, помогли лучше выбирать цели разведывательные сведения, предоставленные им США и Францией. Об этом написала в среду, 29 июля, британская газета Financial Times (FT). По ее данным, с помощью американских и французских данных украинские планировщики создали подробную карту энергосистемы РФ и определили на ней критически важные узлы, где сбои могут привести к остановке работы больших частей системы. Дроны ВСУ теперь нацеливают именно на данные узлы, а также на оборудование, которое сложнее всего заменить - это "целенаправленная и скоординированная" стратегия, рассказал FT источник в ВСУ.

Согласно сообщениям операторов беспилотников и анализу спутниковых снимков, проделанному Financial Times, украинские силы беспилотных систем начали неоднократно наносить удары по одному и тому же критически важному оборудованию до завершения его ремонта, что препятствует возобновлению работы объектов. Кроме того, разведданные США и Франции помогли ВСУ научиться обходить противовоздушную оборону РФ, сообщает газета, также ссылаясь на украинских военных. Полученная от западных партнеров информация позволила им составить карту размещения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать целей в глубине территории России.

Атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры РФ

В последние дни украинские военные нанесли несколько ударов беспилотниками по российским энергообъектам. Так, 20 июля была поражена нефтебаза в подмосковном Подольске, а 25-го - Тюменский НПЗ, который ранее уже подвергался атакам БПЛА.

Для защиты объектов критической инфраструктуры в тылу от ответных ударов ВСУ региональные власти РФ и крупные энергетические компании, такие, как "Газпром", начали создавать мобильные огневые группы - небольшие подразделения на пикапах, вооруженные пулеметами.

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#разведка #дроны #беспилотники #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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