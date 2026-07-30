В ночь на 30 июля вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по территории Ирана. В Пентагоне заявили, что операция стала «мощным ответом» на недавние атаки Ирана против американских военных объектов на Ближнем Востоке.

По данным американских военных, под удар попали десятки объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — элитным подразделением вооруженных сил Ирана, которое США и Европейский союз считают террористической организацией, передает NOS.

Среди пораженных целей названы командные пункты, позиции ракетных и беспилотных подразделений, а также радиолокационные станции. По информации американской стороны, операция продолжалась около двух часов.

В свою очередь государственные СМИ Ирана утверждают, что в результате авиаударов пострадали не только военные, но и гражданские объекты.

Первые удары после паузы

Новая атака последовала после того, как накануне Иран выпустил ракеты по американским военным базам в Иордании. По данным США, все ракеты были успешно перехвачены.

Это первая американская операция против целей в Иране с прошлой пятницы. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить возможность для дипломатических переговоров.

Иранские СМИ сообщают, что удары были нанесены по объектам в Абадане, Бендер-Аббасе, Бушере, Хорремшехре, Нурабаде, Сирике, а также на островах Киш и Кешм.

Эскалация продолжается

Накануне ночью США совместно с Саудовской Аравией также нанесли авиаудары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке. По предварительным данным, в результате этой операции погибли не менее 20 человек.

Тем временем в египетском порту Думьят беспилотник атаковал американский газовый танкер. По информации агентства Reuters, на судне вспыхнул пожар, который затем перекинулся на другое судно. Оба корабля использовались для хранения и переработки природного газа.

Кто стоит за атакой на танкер, пока официально не установлено. Комментируя инцидент, Дональд Трамп заявил, что это «очередное проявление той же самой агрессии» и пообещал нанести Ирану жесткий ответ.

Обмен ударами между США и Ираном продолжается, а напряженность на Ближнем Востоке стремительно растет. Несмотря на недавние заявления о возможности переговоров, стороны продолжают силовое противостояние, что увеличивает риск дальнейшей эскалации конфликта.