Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США нанесли новые удары по Ирану: атакованы десятки военных объектов 0 116

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удары по Ирану

ChatGPT

В ночь на 30 июля вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по территории Ирана. В Пентагоне заявили, что операция стала «мощным ответом» на недавние атаки Ирана против американских военных объектов на Ближнем Востоке.

По данным американских военных, под удар попали десятки объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — элитным подразделением вооруженных сил Ирана, которое США и Европейский союз считают террористической организацией, передает NOS.

Среди пораженных целей названы командные пункты, позиции ракетных и беспилотных подразделений, а также радиолокационные станции. По информации американской стороны, операция продолжалась около двух часов.

В свою очередь государственные СМИ Ирана утверждают, что в результате авиаударов пострадали не только военные, но и гражданские объекты.

Первые удары после паузы

Новая атака последовала после того, как накануне Иран выпустил ракеты по американским военным базам в Иордании. По данным США, все ракеты были успешно перехвачены.

Это первая американская операция против целей в Иране с прошлой пятницы. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить возможность для дипломатических переговоров.

Иранские СМИ сообщают, что удары были нанесены по объектам в Абадане, Бендер-Аббасе, Бушере, Хорремшехре, Нурабаде, Сирике, а также на островах Киш и Кешм.

Эскалация продолжается

Накануне ночью США совместно с Саудовской Аравией также нанесли авиаудары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке. По предварительным данным, в результате этой операции погибли не менее 20 человек.

Тем временем в египетском порту Думьят беспилотник атаковал американский газовый танкер. По информации агентства Reuters, на судне вспыхнул пожар, который затем перекинулся на другое судно. Оба корабля использовались для хранения и переработки природного газа.

Кто стоит за атакой на танкер, пока официально не установлено. Комментируя инцидент, Дональд Трамп заявил, что это «очередное проявление той же самой агрессии» и пообещал нанести Ирану жесткий ответ.

Обмен ударами между США и Ираном продолжается, а напряженность на Ближнем Востоке стремительно растет. Несмотря на недавние заявления о возможности переговоров, стороны продолжают силовое противостояние, что увеличивает риск дальнейшей эскалации конфликта.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #дипломатия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожарный тушит многоэтажку
Изображение к статье: Склады Wildberries
Изображение к статье: самолет израильских ВВС
Изображение к статье: Главный офис концерна BMW в Мюнхене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пенсионеры
Люблю!
Изображение к статье: Нападение на граждан Украины во Вроцлаве Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
Политика
Изображение к статье: Автомобиль на пешеходном мостике
ЧП и криминал
Изображение к статье: оплата картой
Бизнес
Изображение к статье: Янис Домбрава и Армандс Рукс.
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Пенсионеры
Люблю!
Изображение к статье: Нападение на граждан Украины во Вроцлаве Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео