США нанесли новые удары по территории Ирана, заявив, что это ответ на недавние атаки Тегерана против американских военных объектов на Ближнем Востоке. Это первые американские удары по Ирану после почти недельного перерыва.

Американские военные в четверг нанесли серию ударов по территории Ирана. В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что операция стала ответом на попытки Тегерана атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.

В командовании подчеркнули, что речь идет о «мощном ответе» на нападения, произошедшие накануне.

По данным иранских государственных СМИ, удар был нанесен по району города Пираншехр, расположенного недалеко от границы. Агентство Fars сообщило, что одна из ракет упала в ненаселенной местности.

Новые удары стали первыми после почти недельной паузы и фактически поставили под вопрос перспективы возобновления переговоров о снижении напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Одновременно обостряется ситуация и в других странах региона. США и Саудовская Аравия сообщили, что днем ранее их авиация нанесла удары по поддерживаемым Ираном вооруженным формированиям в Ираке, которые, по их данным, за последние дни совершили более двадцати атак с использованием беспилотников.

Кроме того, Израиль обвинил поддерживаемую Ираном ливанскую группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня.

За последние двое суток Саудовская Аравия также сообщала об атаках беспилотников на объекты своей нефтяной инфраструктуры, возлагая ответственность на связанные с Ираном вооруженные формирования в Ираке. В свою очередь, Иран нанес ракетные удары по Иордании, которая является союзником США.

Последние события свидетельствуют о новом витке эскалации на Ближнем Востоке. Одновременно растет напряженность сразу на нескольких направлениях — между США и Ираном, вокруг Ирака, а также на израильско-ливанской границе.

Пока ни Вашингтон, ни Тегеран не сообщали о готовности к деэскалации. На фоне взаимных ударов и обвинений риск дальнейшего расширения конфликта в регионе остается высоким.