Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США снова атаковали Иран: что стало причиной новых ударов 0 201

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: U.S. Air Force F-16
ФОТО: пресс-фото

США нанесли новые удары по территории Ирана, заявив, что это ответ на недавние атаки Тегерана против американских военных объектов на Ближнем Востоке. Это первые американские удары по Ирану после почти недельного перерыва.

Американские военные в четверг нанесли серию ударов по территории Ирана. В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что операция стала ответом на попытки Тегерана атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.

В командовании подчеркнули, что речь идет о «мощном ответе» на нападения, произошедшие накануне.

По данным иранских государственных СМИ, удар был нанесен по району города Пираншехр, расположенного недалеко от границы. Агентство Fars сообщило, что одна из ракет упала в ненаселенной местности.

Новые удары стали первыми после почти недельной паузы и фактически поставили под вопрос перспективы возобновления переговоров о снижении напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Одновременно обостряется ситуация и в других странах региона. США и Саудовская Аравия сообщили, что днем ранее их авиация нанесла удары по поддерживаемым Ираном вооруженным формированиям в Ираке, которые, по их данным, за последние дни совершили более двадцати атак с использованием беспилотников.

Кроме того, Израиль обвинил поддерживаемую Ираном ливанскую группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня.

За последние двое суток Саудовская Аравия также сообщала об атаках беспилотников на объекты своей нефтяной инфраструктуры, возлагая ответственность на связанные с Ираном вооруженные формирования в Ираке. В свою очередь, Иран нанес ракетные удары по Иордании, которая является союзником США.

Последние события свидетельствуют о новом витке эскалации на Ближнем Востоке. Одновременно растет напряженность сразу на нескольких направлениях — между США и Ираном, вокруг Ирака, а также на израильско-ливанской границе.

Пока ни Вашингтон, ни Тегеран не сообщали о готовности к деэскалации. На фоне взаимных ударов и обвинений риск дальнейшего расширения конфликта в регионе остается высоким.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #эскалация #дипломатия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожарный тушит многоэтажку
Изображение к статье: Склады Wildberries
Изображение к статье: самолет израильских ВВС
Изображение к статье: Главный офис концерна BMW в Мюнхене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пенсионеры
Люблю!
Изображение к статье: Нападение на граждан Украины во Вроцлаве Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
Политика
Изображение к статье: Автомобиль на пешеходном мостике
ЧП и криминал
Изображение к статье: оплата картой
Бизнес
Изображение к статье: Янис Домбрава и Армандс Рукс.
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Пенсионеры
Люблю!
Изображение к статье: Нападение на граждан Украины во Вроцлаве Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео