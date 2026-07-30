Истребитель F-16 Воздушных сил Украины разбился во время выполнения боевого задания на фронте. Пилоту удалось катапультироваться, его жизнь вне опасности. Это четвертый истребитель данной модели, потерянный ВС ВСУ.

Истребитель F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), пилот которого выполнял на фронте боевое задание по перехвату российских воздушных целей, разбился в среду, 29 июля. "По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Пилот F-16 был успешно эвакуирован и доставлен в медицинское учреждение для обследования и диагностики. Разрушений и жертв среди мирного населения не зафиксировано, сообщили украинские военные. На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Причины инцидента выясняются.

Четвертый F-16, потерянный ВС ВСУ

Первые 10 многофункциональных истребителей американского производства F-16 Украина получила в начале августа 2024 года от коалиции европейских стран во главе с Данией и Нидерландами. Тогда сообщалось, что до конца 2024-го Киев получит еще 20 таких самолетов, а в течение 2025-го их общее число на вооружении Воздушных сил ВСУ составит 79 единиц. Украинские пилоты обучались управлению F-16 на территории США.

29 августа 2024 года Украина сообщила о потере своего первого истребителя F-16 при отражении массированного ракетного удара РФ. Его пилот Алексей Месь погиб. 12 апреля 2025-го стало известно, что второй F-16 ВС ВСУ разбился при выполнении боевого задания. Погибшему при этом летчику Павлу Иванову, как и Алексею Месю, президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины. 16 мая 2025 года еще один F-16 был потерян при отражении атаки российских дронов.

Агентство dpa отмечает, что эти западные истребители - важная часть системы противовоздушной обороны Украины в условиях продолжающейся агрессии РФ, и потеря каждого F-16 - чувствительная потеря для ВС ВСУ.