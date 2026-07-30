Удары украинских беспилотников по инфраструктуре российского маркетплейса Wildberries не прекращаются. За минувшую ночь дроны ВСУ нанесли удары по складам компании в Рязани. По данным газеты «Коммерсант», Wildberries активно ищет складские помещения в Казахстане и готова арендовать все свободные складские площади в стране. Тем временем «Сбербанк» разработал программу реструктуризации кредитов для продавцов компании, - сообщает Международное французское радио на русском.