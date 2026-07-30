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Wildberries хочет арендовать все свободные склады в Казахстане 0 31

В мире
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Склады Wildberries

Склады Wildberries

За минувшую ночь дроны ВСУ нанесли удары по складам компании в Рязани.

Удары украинских беспилотников по инфраструктуре российского маркетплейса Wildberries не прекращаются. За минувшую ночь дроны ВСУ нанесли удары по складам компании в Рязани. По данным газеты «Коммерсант», Wildberries активно ищет складские помещения в Казахстане и готова арендовать все свободные складские площади в стране. Тем временем «Сбербанк» разработал программу реструктуризации кредитов для продавцов компании, - сообщает Международное французское радио на русском.

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#Казахстан #дроны #ВСУ
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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