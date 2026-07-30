Продолжительные периоды жары и изменение климата создают благоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний в Европе. С таким предупреждением выступил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), призвав страны усилить меры профилактики и сотрудничество в сфере здравоохранения.

Высокие температуры меняют ситуацию

По данным ECDC, опасность представляют не только экстремальные волны жары, но и устойчивое повышение средних температур, которое наблюдается в последние годы, передает Euronews.

Эксперты отмечают, что более теплое и продолжительное лето способствует распространению бактерий, вирусов и переносчиков инфекций. Поэтому, считают в агентстве, необходимо тесное взаимодействие между службами здравоохранения, экологическими ведомствами и ветеринарными службами.

Пищевые инфекции становятся опаснее

Одной из главных летних угроз остаются заболевания, передающиеся через продукты питания.

Высокая температура значительно ускоряет размножение бактерий в пище. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что зараженные продукты могут выглядеть, пахнуть и иметь вкус совершенно нормально.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют:

тщательно мыть овощи и фрукты;

хранить продукты при безопасной температуре;

разделять сырые и готовые продукты;

хорошо прожаривать или проваривать мясо, рыбу и другие продукты.

Балтийское море становится благоприятной средой для опасных бактерий

Еще одной растущей проблемой специалисты называют бактерии рода Vibrio, вызывающие вибриоз.

Эти микроорганизмы хорошо размножаются в теплой слабосоленой воде. Заразиться можно во время купания при наличии открытых ран или при употреблении зараженных морепродуктов.

Хотя заболевание пока встречается сравнительно редко, в странах Балтийского региона число случаев постепенно увеличивается, особенно после продолжительных периодов жаркой погоды и прогрева морской воды.

Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют не купаться с открытыми ранами и тщательно готовить морепродукты.

Комаров становится все больше

Из-за потепления инвазивные виды комаров распространяются по регионам Европы, где раньше практически не встречались.

Это увеличивает риск заражения такими заболеваниями, как:

лихорадка денге;

чикунгунья;

лихорадка Западного Нила.

По данным ВОЗ, в этом году случаи заражения вирусом Западного Нила уже зарегистрированы в Греции, Италии, Северной Македонии, Румынии и Испании.

Для защиты специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и не допускать скопления стоячей воды возле дома, где активно размножаются комары.

Клещи также становятся серьезной угрозой

С наступлением теплого сезона возрастает и активность клещей.

Они могут переносить опасные инфекции, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма, которые способны вызвать тяжелые осложнения.

По данным ECDC, ежегодно в Европе регистрируется около трех тысяч случаев клещевого энцефалита. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация.

Кроме того, после прогулок в лесу или парке специалисты советуют внимательно осматривать тело и как можно быстрее удалять присосавшихся клещей.

Европейские специалисты предупреждают, что изменение климата уже влияет не только на погоду, но и на распространение опасных инфекций. Жара способствует размножению бактерий, увеличивает численность комаров и клещей, а также создает благоприятные условия для появления новых угроз, в том числе в Балтийском регионе. Медики призывают соблюдать элементарные меры профилактики и внимательно относиться к своему здоровью в летний период.