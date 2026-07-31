Франция усиливает контроль на границе с Испанией из-за миграционного кризиса. Глава французского МВД Лоран Нуньес написал в соцсети X, что "дал указание немедленно усилить контроль на испанской границе" после того как тысячи мигрантов перебрались из Марокко в испанский эксклав Сеута в Северной Африке. Министр также сообщил, что контактирует по этому вопросу со своим испанским коллегой. Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим рассматривает приостановку шенгенского соглашения с Мадридом.

По оценке МВД Испании, за последние 24 часа в Сеуту прибыли около 49 000 мигрантов, примерно 7000 из них - несовершеннолетние, - сообщает Deutsche Welle.

Наплыву мигрантов могло поспособствовать решение Верховного суда Испании, вынесенное ранее в этом месяце - согласно ему, мигранты, перехваченные в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, не подлежат немедленному выдворению в упрощенном порядке. Власти Испании заявили, что постараются как можно скорее выдворить лиц, незаконно пересекших границу, несмотря на это судебное решение.