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Европа пытается спастись от нашествия мигрантов. Удастся ли? 0 32

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сеут - граница, через которые в Испанию проникли мигранты

Сеут - "горячая точка" на карте Испании

За последние 24 часа в Сеуту прибыли около 49 000 мигрантов.

Франция усиливает контроль на границе с Испанией из-за миграционного кризиса. Глава французского МВД Лоран Нуньес написал в соцсети X, что "дал указание немедленно усилить контроль на испанской границе" после того как тысячи мигрантов перебрались из Марокко в испанский эксклав Сеута в Северной Африке. Министр также сообщил, что контактирует по этому вопросу со своим испанским коллегой. Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим рассматривает приостановку шенгенского соглашения с Мадридом.

По оценке МВД Испании, за последние 24 часа в Сеуту прибыли около 49 000 мигрантов, примерно 7000 из них - несовершеннолетние, - сообщает Deutsche Welle.

Наплыву мигрантов могло поспособствовать решение Верховного суда Испании, вынесенное ранее в этом месяце - согласно ему, мигранты, перехваченные в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, не подлежат немедленному выдворению в упрощенном порядке. Власти Испании заявили, что постараются как можно скорее выдворить лиц, незаконно пересекших границу, несмотря на это судебное решение.

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#Франция #Испания #Европа #мигранты
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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